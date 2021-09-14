iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad: онлайн-трансляция презентации новых устройств 14 сентября На этой презентации назовут цену iPhone 13, покажут новые умные часы, а также планшетные компьютеры iPad. Материал обновляется 14 сентября, 17:06 Фото © gettyimages / Visual China Group

Первым на виртуальной сцене Apple Park выступил гендиректор Apple Тим Кук. Он представляет новое поколение Apple TV и сериалы, которые эксклюзивно снимаются для компании.

Новый iPad и iPad mini

Первой новинкой презентации стал iPad. Тим Кук сообщает, что новые планшеты компании стали ещё производительнее и ещё круче, чем устройства предыдущего поколения. Во многом это произошло благодаря революционным экранам. Внутри — новый чип A13 Bionic. Он на 20 процентов быстрее, чем процессоры предыдущего поколения в режиме ежедневного использования. В новом iPad появилась новая камера 12МП с ультрашироким объективом. Теперь камера будет следить за тем, кто в кадре. Раньше такая опция была доступна только в iPad Pro. Вместе с устройством презентуют iPad OS15. Цена на новое устройство составит 329 долларов.

Новый iPad Mini получил дизайн в стиле iPhone — закруглённые края, тонкие рамки и новые цвета, среди которых есть и фиолетовый. Главная фишка — экран 8,3 дюйма. У старого iPad Mini — 7,9 дюйма. Устройства будут доступны в четырёх цветах, а кнопка Touch ID будет встроена в клавишу питания. Кроме этого, iPad mini получит порт USB-C для подключения камер и других внешних устройств. Про звук тоже не забыли — устройство получит доработанные стереодинамики. Цены на устройство в США начинаются с 499 долларов.

Apple Watch Series 7

Операционный директор Джефф Уильямс презентовал Watch OS8 — новую операционную систему для умных часов и новые Apple Watch Series 7. Новые часы получили противоударный корпус и сверхпрочное стекло с увеличенным экраном. На нем уместилась новая клавиатура, как на смартфонах — с ее помощью можно отвечать на сообщения. Рамки часов стали тоньше на 40%, а углы корпуса теперь сглажены — всё в едином стиле с iPhone. Теперь на экране помещается на 50% больше информации, чем раньше. Часы получили защиту IPX6 — с ней можно плавать и погружаться до 50 метров. Теперь Apple Watch не боятся пыли и грязи. Самая доступная версия Apple Watch Series 7 будет продаваться по цене в 399 долларов.

iPhone 13 — цена, характеристики, дата выхода

Тим Кук презентовал новый iPhone 13. Блок камер младшей версии расположен по диагонали. Ровно так, как и предполагали инсайдеры. Устройство получило новое сверхпрочное стекло Ceramic Shield, которое закрывает новый OLED экран, который на 28% ярче старого. Вырез под датчики Face ID стал на 25% меньше. Продаваться iPhone 13 будет в пяти новых цветах — розовом, синем, чёрном, белом и красном. Внутри — процессор A15 Bionic. Самый мощный и быстрый мобильный процессор в мире. Новая камера почти такая же, как старая — 12 мегапикселей + программная обработка снимков, новые датчики и новые сенсоры. Теперь камера может снимать полноценные фильмы — в iPhone 13 добавили Cinematic mode, который "погружает" зрителя в атмосферу кино, переключая фокус.

Аккумулятор нового iPhone 13 получил батарею большего объёма. Устройство будет работать на 2,5 часа дольше, чем iPhone 12. Цена iPhone 13 — от 699 долларов в США. Минимальный объём памяти — 128Гб. Максимальный объём — 512гб.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — цена, характеристики, дата выхода

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут доступны в четырех цветах — сером, золотом, светло-сером и голубом. Как и в обычной версии — на экране Ceramic Shield и дисплей Super Retina XDR. Он на 25% ярче, чем у смартфонов предыдущего поколения. Максимальная частота обновления — 120Гц. В обычном режиме устройство само адаптирует частоту обновления под контент. Две диагонали на выбор — 6,1 дюйма и 6,7 дюйма у Pro Max. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту ip68. Процессор тот же, что и у "младшей" версии — A15 Bionic. Устройство получило новый блок камер — три объектива с улучшенными датчиками и стабилизацией.