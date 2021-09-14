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Большой дисплей и тонкий корпус: Apple представила новые Watch Series 7

Обновлённый гаджет поддерживают ремешки от прошлых часов.

14 сентября, 18:04
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/iphonesru/6417" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iPhones.ru</a></p>

Фото © Telegram / iPhones.ru

Компания Apple презентовала новые умные часы Series 7. Видео © Telegram / iPhones.ru

Компания Apple представила новое поколение умных часов Watch: они стали тоньше, а экран больше. У часов Series 7 появился новый корпус с дисплеем увеличенной полезной площади, который, соответственно, вмещает больше информации.

Стекло в обновлённой версии защищено от трещин, а сами часы устойчивы к песку и влаге. В Apple заявили, что новые умные часы являются самыми крепкими в истории компании и могут выдержать погружение на 50 метров под воду. Также у Apple Watch появился зелёный цвет корпуса, а золотистый вариант решили убрать.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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