Большой дисплей и тонкий корпус: Apple представила новые Watch Series 7
Обновлённый гаджет поддерживают ремешки от прошлых часов.
Фото © Telegram / iPhones.ru
Компания Apple презентовала новые умные часы Series 7. Видео © Telegram / iPhones.ru
Компания Apple представила новое поколение умных часов Watch: они стали тоньше, а экран больше. У часов Series 7 появился новый корпус с дисплеем увеличенной полезной площади, который, соответственно, вмещает больше информации.
Стекло в обновлённой версии защищено от трещин, а сами часы устойчивы к песку и влаге. В Apple заявили, что новые умные часы являются самыми крепкими в истории компании и могут выдержать погружение на 50 метров под воду. Также у Apple Watch появился зелёный цвет корпуса, а золотистый вариант решили убрать.
Ранее стартовала онлайн-трансляция презентации новых устройств Apple: iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad. На этой презентации назовут цену iPhone 13 и покажут планшетные компьютеры iPad. Материал обновляется.
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