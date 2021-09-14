Компания Apple представила новое поколение умных часов Watch: они стали тоньше, а экран больше. У часов Series 7 появился новый корпус с дисплеем увеличенной полезной площади, который, соответственно, вмещает больше информации.

Стекло в обновлённой версии защищено от трещин, а сами часы устойчивы к песку и влаге. В Apple заявили, что новые умные часы являются самыми крепкими в истории компании и могут выдержать погружение на 50 метров под воду. Также у Apple Watch появился зелёный цвет корпуса, а золотистый вариант решили убрать.