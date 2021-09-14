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Журнал Lancet опубликовал данные о бесполезности массовой ревакцинации от ковида

Слишком раннее или позднее введение препарата может серьёзно навредить человеку, говорится в публикации.

14 сентября, 18:19

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Массовая ревакцинация от ковида сейчас не является необходимой и даже может привести к побочным эффектам. К такому выводу пришла международная группа учёных, среди которых главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, статья которых размещена в журнале The Lancet.

По оценке исследователей, существующие вакцины от коронавируса достаточно эффективны и острой необходимости в массовой ревакцинации сейчас нет. Они также полагают, что слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена – Барре. Это касается мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna) и препаратов на основе аденовируса, говорят медики.

"Хотя идея дальнейшего сокращения числа случаев CoViD-19 путём повышения иммунитета у вакцинированных людей и привлекательна, любое решение об этом должно основываться на фактических данных и учитывать преимущества и риски для отдельных лиц и общества", — говорится в публикации.

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Ранее Лайф рассказывал, как горячий гелий спасает умирающих от ковида. По словам академика РАН, за сеанс достаточно максимум десять раз вдохнуть и выдохнуть нагретый газ — и он восстанавливает поступление в кровь кислорода, а заодно убивает коронавирус любого штамма.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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