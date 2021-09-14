Журнал Lancet опубликовал данные о бесполезности массовой ревакцинации от ковида

Массовая ревакцинация от ковида сейчас не является необходимой и даже может привести к побочным эффектам. К такому выводу пришла международная группа учёных, среди которых главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, статья которых размещена в журнале The Lancet.

По оценке исследователей, существующие вакцины от коронавируса достаточно эффективны и острой необходимости в массовой ревакцинации сейчас нет. Они также полагают, что слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена – Барре. Это касается мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna) и препаратов на основе аденовируса, говорят медики.

"Хотя идея дальнейшего сокращения числа случаев CoViD-19 путём повышения иммунитета у вакцинированных людей и привлекательна, любое решение об этом должно основываться на фактических данных и учитывать преимущества и риски для отдельных лиц и общества", — говорится в публикации.