НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Apple показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

В новинках время работы от одного заряда выросло до 2,5 часа в сравнении с прошлым поколением.

14 сентября, 18:52

Фото © Apple

Apple показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Видео © Apple

Компания Apple официально представила iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Как и iPhone 13, данные смартфоны работают на шестиядерном чипе Apple A15.

Они также получили обновлённый дизайн фронтальной панели с уменьшенным вырезом под фронтальную камеру и сенсоры FaceID. У базового iPhone 13 Pro — экран с диагональю 6,1 дюйма, у Pro Max — 6,7 дюйма. Экран телефона поддерживает обновление частоты 120 герц и выполнен по технологии Super Retina XDR с пиковой яркостью 1000 нитов. Ранние смартфоны компании Apple поддерживали частоту до 60 герц.

Apple презентовала новые планшеты iPad и iPad mini

Apple презентовала новые планшеты iPad и iPad mini

Кроме того, система камер состоит из основного модуля с увеличенной светосилой, телефотомодуля с трёхкратным приближением и сверхширокоугольного модуля, способного фокусировать на расстоянии два сантиметра.

Время работы от одного заряда выросло до 2,5 часа в сравнении с прошлым поколением. В Apple рассказали, что это возможно благодаря увеличению батареи и более эффективному чипу.

Большой дисплей и тонкий корпус: Apple представила новые Watch Series 7

Большой дисплей и тонкий корпус: Apple представила новые Watch Series 7

Стоимость iPhone 13 Pro составляет 999 долларов (около 73 тысяч рублей), а Pro Max — 1099 долларов (чуть больше 80 тысяч рублей). Вместе с тем на рынке появится версия с одним терабайтом памяти. Также добавим, что купить iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max можно в четырёх новых цветах: графитовом, золотом, серебристом и небесно-голубом. В России предзаказ на новые iPhone можно будет сделать с 22 сентября.

Ранее Лайф писал о том, что Apple официально презентовала iPhone 13 и iPhone 13 mini.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1