Apple показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Видео © Apple

Компания Apple официально представила iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Как и iPhone 13, данные смартфоны работают на шестиядерном чипе Apple A15.

Они также получили обновлённый дизайн фронтальной панели с уменьшенным вырезом под фронтальную камеру и сенсоры FaceID. У базового iPhone 13 Pro — экран с диагональю 6,1 дюйма, у Pro Max — 6,7 дюйма. Экран телефона поддерживает обновление частоты 120 герц и выполнен по технологии Super Retina XDR с пиковой яркостью 1000 нитов. Ранние смартфоны компании Apple поддерживали частоту до 60 герц.

Кроме того, система камер состоит из основного модуля с увеличенной светосилой, телефотомодуля с трёхкратным приближением и сверхширокоугольного модуля, способного фокусировать на расстоянии два сантиметра.

Время работы от одного заряда выросло до 2,5 часа в сравнении с прошлым поколением. В Apple рассказали, что это возможно благодаря увеличению батареи и более эффективному чипу.

Стоимость iPhone 13 Pro составляет 999 долларов (около 73 тысяч рублей), а Pro Max — 1099 долларов (чуть больше 80 тысяч рублей). Вместе с тем на рынке появится версия с одним терабайтом памяти. Также добавим, что купить iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max можно в четырёх новых цветах: графитовом, золотом, серебристом и небесно-голубом. В России предзаказ на новые iPhone можно будет сделать с 22 сентября.