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Дочь рассказала о поисках изнасилованной и убитой мигрантами пенсионерки в Подмосковье

По её словам, родственники обзвонили всех знакомых и соседей после исчезновения женщины. Также помогал искать Наталью священник из местного храма.

14 сентября, 19:15
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CTxuoK-oj6A/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / my_tokarev</a></p>

Фото © Instagram / my_tokarev

Дочь пенсионерки, жестоко изнасилованной и убитой под Сергиевым Посадом, рассказала, как в семье обнаружили пропажу Натальи, а после неудачных попыток до неё дозвониться отправились на поиски.

"Около шести вечера мой старший сын попробовал дозвониться до мамы — телефон был выключен. Я вернулась с работы в восемь. Отправились искать её. Думали, вдруг сердце прихватило, давление поднялось, упала и лежит где-то в овраге. Четыре раза обошли с фонарями дорогу", — цитирует РИА "Новости" дочь погибшей.

По её словам, родственники сразу обзвонили всех знакомых и соседей и тогда те тоже присоединились. Также помогал искать пенсионерку священник из местного храма, который она посещала. Одна женщина рассказала им, что видела, как с Натальей поздоровались два гастарбайтера. Около одиннадцати вечера кто-то из помощников священника заметил у тропинки туфли, потом нашли пакет, а чуть дальше в кустах — саму погибшую.

Ранее в Подмосковье двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Тело 67-летней женщины нашли 13 сентября в лесополосе, в 160 метрах от СНТ "Магистраль-2".

Бастрыкин поручил встретиться с жителями Подмосковья, устроившими митинг из-за убийства пенсионерки

Бастрыкин поручил встретиться с жителями Подмосковья, устроившими митинг из-за убийства пенсионерки

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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