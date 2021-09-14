Дочь рассказала о поисках изнасилованной и убитой мигрантами пенсионерки в Подмосковье

Дочь пенсионерки, жестоко изнасилованной и убитой под Сергиевым Посадом, рассказала, как в семье обнаружили пропажу Натальи, а после неудачных попыток до неё дозвониться отправились на поиски.

"Около шести вечера мой старший сын попробовал дозвониться до мамы — телефон был выключен. Я вернулась с работы в восемь. Отправились искать её. Думали, вдруг сердце прихватило, давление поднялось, упала и лежит где-то в овраге. Четыре раза обошли с фонарями дорогу", — цитирует РИА "Новости" дочь погибшей.

По её словам, родственники сразу обзвонили всех знакомых и соседей и тогда те тоже присоединились. Также помогал искать пенсионерку священник из местного храма, который она посещала. Одна женщина рассказала им, что видела, как с Натальей поздоровались два гастарбайтера. Около одиннадцати вечера кто-то из помощников священника заметил у тропинки туфли, потом нашли пакет, а чуть дальше в кустах — саму погибшую.