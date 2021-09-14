В США заявили о планах следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон будет внимательно наблюдать, поддерживают ли Москва и Пекин курс Белого дома в отношении Афганистана. В ответ на вопрос, согласны ли другие государства придерживаться единого подхода к происходящему в стране и к радикальному движению "Талибан"*, захватившему в республике власть, он заверил, что многие страны выражают поддержку США в выработке единого курса в этом направлении.

"У нас есть эта поддержка. Мы получили её не только на встречах, но и в заявлениях, подписанных многими государствами. Это зафиксировано в резолюции ООН, инициаторами которой мы были. Что важнее всего, мы продвинулись в создании группы стран и организаций, которые будут работать над тем, чтобы мы говорили в один голос и действовали согласованно", — сказал госсекретарь США на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Блинкен заявил, что есть государства, которые могут оказаться в стороне от данных усилий, в их числе Китай, Россия и Пакистан. Штаты будут очень внимательно следить за этим, подчеркнул он.

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.