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В США заявили о планах следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана

По словам Блинкена, Москва и Пекин могут оказаться в стороне от усилий других стран по кризису в исламской республике.

14 сентября, 19:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон будет внимательно наблюдать, поддерживают ли Москва и Пекин курс Белого дома в отношении Афганистана. В ответ на вопрос, согласны ли другие государства придерживаться единого подхода к происходящему в стране и к радикальному движению "Талибан"*, захватившему в республике власть, он заверил, что многие страны выражают поддержку США в выработке единого курса в этом направлении.

"У нас есть эта поддержка. Мы получили её не только на встречах, но и в заявлениях, подписанных многими государствами. Это зафиксировано в резолюции ООН, инициаторами которой мы были. Что важнее всего, мы продвинулись в создании группы стран и организаций, которые будут работать над тем, чтобы мы говорили в один голос и действовали согласованно", — сказал госсекретарь США на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Блинкен заявил, что есть государства, которые могут оказаться в стороне от данных усилий, в их числе Китай, Россия и Пакистан. Штаты будут очень внимательно следить за этим, подчеркнул он.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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