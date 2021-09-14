Названы цены и дата выхода новых iPhone 13 в России

Оформление предзаказа на новые айфоны в России будет доступно уже с 22 сентября. Об этом сообщается на сайте магазина Apple.

Причём в продажу модели поступят с 24 сентября. Отметим также, что базовая модель iPhone 13 с накопителем на 128 гигабайт обойдётся в 80 тысяч рублей. Данный смартфон доступен в розовом, синем, чёрном, белом и красном цветах. А цена на IPhone 13 mini начинается от 69,99 тысячи рублей.

iPhone 13 Pro в минимальной комплектации будет стоить около 100 тысяч рублей. Этот гаджет также выпускается со 128 гигабайтами памяти. Версия с увеличенным дисплеем 13 Pro Max стоит 110 тысяч рублей. Кроме того, в продаже появятся iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на один терабайт. Они обойдутся пользователям в 150 и 160 тысяч рублей соответственно.

Напомним, во вторник компания Apple презентовала ряд своих новинок. В частности, была представлена линейка новых iPhone 13, которые получили обновлённый дизайн с уменьшенным вырезом под камеры и сенсоры FaceID. Устройства оснащены новым чипом A15 Bionic и улучшенными камерами, которые улавливают больше света и имеют оптическую стабилизацию.