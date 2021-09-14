"Сообщающийся сосуд Запада": В МИД РФ заявили о потере Украиной независимости
Незалежная не может самостоятельно определять свою внешнюю политику, отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Фото © Pixabay
Украина потеряла свою независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Такое мнение выразил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Проект "Украина" — один из самых важных для США и их европейских союзников. Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Она превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества", — сказал он в интервью телеканалу RT Arabic.
Рябков добавил, что через этот "сосуд" с Запада на Восток перетекает оружие, а в противоположном направлении — рабочая сила. Также, по словам дипломата, происходит обмен деструктивными идеями, которые в случае реализации грозят стабильности Европы.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не верит обещаниям Запада. По его словам, западные страны ведут себя так, что Незалежная может сейчас рассчитывать только на себя.
Комментариев: 0