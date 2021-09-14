Украина потеряла свою независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Такое мнение выразил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Проект "Украина" — один из самых важных для США и их европейских союзников. Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Она превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества", — сказал он в интервью телеканалу RT Arabic.

Рябков добавил, что через этот "сосуд" с Запада на Восток перетекает оружие, а в противоположном направлении — рабочая сила. Также, по словам дипломата, происходит обмен деструктивными идеями, которые в случае реализации грозят стабильности Европы.