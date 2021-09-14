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"Понёсся на нас, дабы просто убить": МВД показало видео стрельбы и допроса стрелявшего в рэпера Бледного

По словам парня, рэпер снял пальто и "целенаправленно шёл избивать" его и компанию друзей.

14 сентября, 20:15

Андрей Позднухов (Бледный). Фото © Instagram / blednyi_2517

МВД показало видео стрельбы и допроса стрелявшего в рэпера Бледного. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

Молодой человек, который обстрелял в центре Москвы солиста группы "25/17" Андрея Позднухова, известного как Бледный, утверждает, что музыкант хотел его убить. Видео допроса юноши показало ГУ МВД РФ по столице.

"Разгорелся конфликт между компанией, с которой был я, и компанией этого человека (три девушки и он). Его как-то словами вывели на агрессию, которой с нашей стороны не было. И человек начал угрожать... В итоге их такси, когда он уже подошёл, демонстративно уехало, это разозлило его очень сильно и дало взрыв эмоций. И он уже понёсся на нас, дабы просто убить, как он выражался", — рассказал юноша.

"С Андреем всё хорошо": Друг опроверг исчезновение Бледного из группы "25/17" после стрельбы в центре Москвы

"С Андреем всё хорошо": Друг опроверг исчезновение Бледного из группы "25/17" после стрельбы в центре Москвы

По его словам, рэпер снял пальто и "целенаправленно шёл избивать" его и компанию друзей. Задержанный добавил, что Позднухов в два раза больше него по комплекции и ему пришлось "использовать аэрозольный пистолет".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Бледного подстрелили в центре Москвы из травматического пистолета. Заявление музыкант писать отказался, однако МВД начало проверку по факту произошедшего, а впоследствии возбудило уголовное дело.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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