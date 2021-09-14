"Разгорелся конфликт между компанией, с которой был я, и компанией этого человека (три девушки и он). Его как-то словами вывели на агрессию, которой с нашей стороны не было. И человек начал угрожать... В итоге их такси, когда он уже подошёл, демонстративно уехало, это разозлило его очень сильно и дало взрыв эмоций. И он уже понёсся на нас, дабы просто убить, как он выражался", — рассказал юноша.