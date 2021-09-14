В МИД РФ рассказали о подготовке к переговорам между Россией и США
В дипведомстве надеются на конкретное сотрудничество двух стран, а не на "диалог ради диалога".
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В Москве надеются, что новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности не превратится в "диалог ради диалога". Важны чёткие цели, заявил в интервью RT Arabic заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы надеемся, что это не будет диалог ради диалога, а приведёт к формулированию целей, которых мы будем стремиться достичь в рамках нашей работы", — заявил замглавы МИД России.
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По данным СМИ, второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоится 30 сентября в Женеве. Также СМИ сообщали о подготовке нового саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, но в Москве это опровергли.
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