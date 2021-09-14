В МИД РФ рассказали о подготовке к переговорам между Россией и США

В Москве надеются, что новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности не превратится в "диалог ради диалога". Важны чёткие цели, заявил в интервью RT Arabic заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы надеемся, что это не будет диалог ради диалога, а приведёт к формулированию целей, которых мы будем стремиться достичь в рамках нашей работы", — заявил замглавы МИД России.