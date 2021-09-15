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Разведка США заявила об угрозе атак "Аль-Каиды" через пару лет

Американскому разведсообществу нужно восстановить свои возможности по сбору информации в Афганистане, отметили в Вашингтоне.

14 сентября, 21:06
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Спецслужбы США полагают, что террористическая группировка "Аль-Каида"* уже через пару лет сможет восстановить свой потенциал для совершения терактов на территории Штатов. Об этом заявил глава Разведывательного управления американского Минобороны генерал-лейтенант Скотт Беррье.

"Текущая оценка состоит в том, что "Аль-Каиде", вероятно, потребуется один-два года для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере угрожать нашей стране", — сказал он во время выступления на конференции по вопросам национальной безопасности и разведки.

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Глава военной разведки Штатов добавил, что на данном этапе американскому разведсообществу нужно восстановить свои возможности по сбору информации в Афганистане для наблюдения за активностью данной террористической группировки.

При этом замглавы ЦРУ Дэвид Коэн отметил, что Вашингтон уже получает "некоторые данные, указывающие на возможную активизацию "Аль-Каиды" в Афганистане".

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Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Афганистан занимает не первые строчки среди государств, которые несут для Соединённых Штатов террористическую угрозу. Большая опасность исходит от Йемена, Сомали, Ирака и Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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