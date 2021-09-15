В Петербурге завели дело на сотрудников интерната из-за 15-летней девочки-инвалида весом 13 кг
С начала 2021 года несовершеннолетнюю неоднократно привозили в медицинские учреждения города с различными заболеваниями, отметили в СКР.
В Петербурге завели дело на сотрудников интерната из-за 15-летней девочки-инвалида весом 13 кг. Видео © Instagram / katyagordon
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц дома-интерната в отношении 15-летней девочки-инвалида весом 13 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Северной столице.
По данным следствия, должностные лица СПб ГБ СУСО "Детский дом-интернат для детей с отклонением в умственном развитии № 4" ненадлежащим образом осуществляли уход за ребёнком, находящимся на попечении учреждения.
"В результате указанных действий за истекший период 2021 года девочка неоднократно была госпитализирована в медицинские учреждения города с различными заболеваниями, причинявшими ей физические страдания", — сообщили в СКР.
В ведомстве устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. Расследование находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Ранее жительница Санкт-Петербурга Оксана Шелепова опубликовала в соцсетях видео с девочкой. По её словам, у ребёнка гастростома, трахеостома, а также пролежни. Шелепова оформила временную опеку над несовершеннолетней, пишет РИА "Новости".
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