НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге завели дело на сотрудников интерната из-за 15-летней девочки-инвалида весом 13 кг

С начала 2021 года несовершеннолетнюю неоднократно привозили в медицинские учреждения города с различными заболеваниями, отметили в СКР.

14 сентября, 21:28

В Петербурге завели дело на сотрудников интерната из-за 15-летней девочки-инвалида весом 13 кг. Видео © Instagram / katyagordon

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц дома-интерната в отношении 15-летней девочки-инвалида весом 13 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Северной столице.

По данным следствия, должностные лица СПб ГБ СУСО "Детский дом-интернат для детей с отклонением в умственном развитии № 4" ненадлежащим образом осуществляли уход за ребёнком, находящимся на попечении учреждения.

СК завёл дело из-за видео с привязанным к стулу в больнице сиротой

СК завёл дело из-за видео с привязанным к стулу в больнице сиротой

"В результате указанных действий за истекший период 2021 года девочка неоднократно была госпитализирована в медицинские учреждения города с различными заболеваниями, причинявшими ей физические страдания", — сообщили в СКР.

В ведомстве устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. Расследование находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

В Ростовской области горе-мать держала дочь на привязи и морила голодом

В Ростовской области горе-мать держала дочь на привязи и морила голодом

Ранее жительница Санкт-Петербурга Оксана Шелепова опубликовала в соцсетях видео с девочкой. По её словам, у ребёнка гастростома, трахеостома, а также пролежни. Шелепова оформила временную опеку над несовершеннолетней, пишет РИА "Новости".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Москве задержали четырёх руферов, залезших на звезду главного здания МГУ

сегодня в 20:55
adult

Душераздирающие кадры: На Фарерских островах убили около 1,5 тысячи дельфинов во время охоты

сегодня в 19:20

Премьер Гаити отстранил прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству президента

сегодня в 22:42

"Изъять сапоги и ботинки": В Брянской области обнаружили первый немецкий документ концлагеря "Дулаг-142"

сегодня в 22:26

Сборная России по волейболу проиграла Польше и вылетела с чемпионата Европы

сегодня в 22:19

Новости партнеров

Layer 1