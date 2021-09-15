В Петербурге завели дело на сотрудников интерната из-за 15-летней девочки-инвалида весом 13 кг. Видео © Instagram / katyagordon

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц дома-интерната в отношении 15-летней девочки-инвалида весом 13 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Северной столице.

По данным следствия, должностные лица СПб ГБ СУСО "Детский дом-интернат для детей с отклонением в умственном развитии № 4" ненадлежащим образом осуществляли уход за ребёнком, находящимся на попечении учреждения.

"В результате указанных действий за истекший период 2021 года девочка неоднократно была госпитализирована в медицинские учреждения города с различными заболеваниями, причинявшими ей физические страдания", — сообщили в СКР.

В ведомстве устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. Расследование находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.