В США рассказали об управляющем Байденом "кукловоде"

В Белом доме работает "кукловод", способный принимать за президента США Джо Байдена решения, в том числе, по происходящему в Афганистане. Об этом заявил старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш.

На слушаниях, посвящённых ситуации в Афганистане, сенатор заявил, что Байден сам уже не может принимать серьёзные решения. Законодатель призвал разобраться, кто принимает их за президента страны.

"Мы точно знаем, что президент Соединённых Штатов находится в несколько невыгодном положении в том смысле, что кто-то принимает решения за него", — утверждает Джим Риш,

Мнение о том, что Байденом "управляют" возникло из-за инцидента, произошедшего 13 сентября на встрече с официальными лицами. Риш напомнил, что тогда американского президента тогда прервали "на полуслове". Во время мероприятия он обратился к представителю Национальной ассоциации лесоводов Джорджу Гейслеру с просьбой задать ему вопрос. Но, когда лидер США начал говорить, трансляция прервалась.