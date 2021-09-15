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В США рассказали об управляющем Байденом "кукловоде"

Американский лидер уже не может самостоятельно принимать серьёзные решения, считает сенатор Джим Риш.

14 сентября, 23:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Белом доме работает "кукловод", способный принимать за президента США Джо Байдена решения, в том числе, по происходящему в Афганистане. Об этом заявил старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш.

На слушаниях, посвящённых ситуации в Афганистане, сенатор заявил, что Байден сам уже не может принимать серьёзные решения. Законодатель призвал разобраться, кто принимает их за президента страны.

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"Мы точно знаем, что президент Соединённых Штатов находится в несколько невыгодном положении в том смысле, что кто-то принимает решения за него", — утверждает Джим Риш,

Мнение о том, что Байденом "управляют" возникло из-за инцидента, произошедшего 13 сентября на встрече с официальными лицами. Риш напомнил, что тогда американского президента тогда прервали "на полуслове". Во время мероприятия он обратился к представителю Национальной ассоциации лесоводов Джорджу Гейслеру с просьбой задать ему вопрос. Но, когда лидер США начал говорить, трансляция прервалась.

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Ранее Дональд Трамп в годовщину терактов 11 сентября вновь раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана. Экс-президент отметил, что его преемник и "неумелая администрация пораженчески капитулировали". Он напомнил о гибели 13 американских военных при взрыве в аэропорту Кабула и оставленном оружии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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