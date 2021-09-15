Хотел перенести выборы: В Раде заявили о желании Порошенко повторить ЧП в Керченском проливе
По словам депутата Андрея Деркача, реализовать эту идею не решился Арсен Аваков, который на тот момент был главой МВД Украины.
Фото © ТАСС / AP
Бывший президент Украины Пётр Порошенко хотел второй раз направить корабли в Керченский пролив, чтобы спровоцировать там конфликт, ввести чрезвычайное положение в стране и добиться переноса президентских выборов в 2019 году. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.
По словам парламентария, Порошенко считал, что у него нет сильных оппонентов в борьбе за президентское кресло. Это длилось до того момента, пока не появился Владимир Зеленский. Только осенью 2018 года тогдашний украинский лидер понял, что президентские выборы пройдут не в его пользу, отметил Деркач.
"Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы. Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Пётр Алексеевич планировал послать ещё раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов", — сказал Деркач в интервью изданию "Страна.ua".
Как уточнил депутат Рады, реализовать эту идею не решился Арсен Аваков, который на тот момент был главой МВД Украины.
Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.
Также в ноябре 2019 года Россия передала Незалежной все три арестованных корабля, после чего ВМС Украины заявили, что с судов украли унитазы, плафоны и вооружение.
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