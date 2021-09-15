Бывший президент Украины Пётр Порошенко хотел второй раз направить корабли в Керченский пролив, чтобы спровоцировать там конфликт, ввести чрезвычайное положение в стране и добиться переноса президентских выборов в 2019 году. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

По словам парламентария, Порошенко считал, что у него нет сильных оппонентов в борьбе за президентское кресло. Это длилось до того момента, пока не появился Владимир Зеленский. Только осенью 2018 года тогдашний украинский лидер понял, что президентские выборы пройдут не в его пользу, отметил Деркач.

"Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы. Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Пётр Алексеевич планировал послать ещё раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов", — сказал Деркач в интервью изданию "Страна.ua".