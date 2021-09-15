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Хотел перенести выборы: В Раде заявили о желании Порошенко повторить ЧП в Керченском проливе

По словам депутата Андрея Деркача, реализовать эту идею не решился Арсен Аваков, который на тот момент был главой МВД Украины.

14 сентября, 23:26
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Бывший президент Украины Пётр Порошенко хотел второй раз направить корабли в Керченский пролив, чтобы спровоцировать там конфликт, ввести чрезвычайное положение в стране и добиться переноса президентских выборов в 2019 году. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

По словам парламентария, Порошенко считал, что у него нет сильных оппонентов в борьбе за президентское кресло. Это длилось до того момента, пока не появился Владимир Зеленский. Только осенью 2018 года тогдашний украинский лидер понял, что президентские выборы пройдут не в его пользу, отметил Деркач.

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"Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы. Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Пётр Алексеевич планировал послать ещё раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов", — сказал Деркач в интервью изданию "Страна.ua".

Как уточнил депутат Рады, реализовать эту идею не решился Арсен Аваков, который на тот момент был главой МВД Украины.

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Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Также в ноябре 2019 года Россия передала Незалежной все три арестованных корабля, после чего ВМС Украины заявили, что с судов украли унитазы, плафоны и вооружение.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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