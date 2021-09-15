"Пошлите этого персонажа подальше": На Украине разразился скандал после слов о "курорте для мальчиков" в Донбассе
Накануне в соцсетях всплыло скандальное заявление советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича от 2017 года. В числе прочих бурную реакцию оно вызвало у экс-главы МВД страны Арсена Авакова.
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков призвал Администрацию Президента страны "послать подальше" советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича "за его фантазии". Поводом для такого резкого высказывания бывшего министра внутренних дел страны послужило видео от 2017 года, на котором Арестович называет АТО курортом для мальчиков.
Четыре года назад нынешний советник главы офиса лидера Незалежной ещё не занимал никаких постов и дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал операцию, которая проводилась в Донбассе, курортом для мальчиков. Накануне данный отрывок из интервью Арестовича начали распространять и бурно обсуждать в соцсетях.
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"Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее. Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем, кто их не просит, но в этом случае хочу посоветовать: уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий, — соберите пальцы в знамение — перекрестите болезного — потом себя — и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента! Фантазии Арестовича — от переименования Украины в Русь-Украину или вылезшая сегодняшняя мерзость про АТО и войну, как и многие другие перлы, — это же на вас, господа, ложится!" — подчеркнул Аваков.
Кроме того, бывший глава МВД Украины на своей странице в "Фейсбуке" назвал Арестовича самовлюблённым пустоцветом и мерзавцем.
Ранее Арестович уже неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали бурную реакцию в обществе. В частности, он предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического жителя Незалежной.
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