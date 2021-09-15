"Пошлите этого персонажа подальше": На Украине разразился скандал после слов о "курорте для мальчиков" в Донбассе

Накануне в соцсетях всплыло скандальное заявление советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича от 2017 года. В числе прочих бурную реакцию оно вызвало у экс-главы МВД страны Арсена Авакова.