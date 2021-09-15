Премьер Гаити отстранил прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству президента
Ранее прокуратура потребовала присвоить Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации расправы над Жовенелем Моизом.
Ариэль Анри. Фото © Wikipedia
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подписал распоряжение об отстранении от должности прокурора Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода после того, как тот потребовал привлечь главу правительства к ответственности по делу об убийстве президента республики Жовенеля Моиза.
Как сообщает местный новостной портал Gasette Haiti, причиной отстранения прокурора стала "грубая административная ошибка". По данным новостного портала Haiti24, премьер Гаити назначил на должность прокурора Франца Луи Жюста.
Ранее прокуратура потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства Моиза. Ему также запретили покидать территорию страны. В минувшую пятницу прокурор Порт-о-Пренса Клод направил Анри повестку, вызвав его в прокуратуру 14 сентября для дачи показаний по делу об убийстве президента. Это произошло после того, как стало известно о телефонном разговоре Анри с одним из главных подозреваемых — Жозефом-Феликсом Бадьё, — состоявшемся в день убийства Моиза.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили 7 июля при атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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