Премьер Гаити отстранил прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству президента

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подписал распоряжение об отстранении от должности прокурора Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода после того, как тот потребовал привлечь главу правительства к ответственности по делу об убийстве президента республики Жовенеля Моиза.

Ранее прокуратура потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства Моиза. Ему также запретили покидать территорию страны. В минувшую пятницу прокурор Порт-о-Пренса Клод направил Анри повестку, вызвав его в прокуратуру 14 сентября для дачи показаний по делу об убийстве президента. Это произошло после того, как стало известно о телефонном разговоре Анри с одним из главных подозреваемых — Жозефом-Феликсом Бадьё, — состоявшемся в день убийства Моиза.