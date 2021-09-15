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"Изъять сапоги и ботинки": В Брянской области обнаружили первый немецкий документ концлагеря "Дулаг-142"

Бумаги датированы 3 июля 1942 года и подписаны заместителем коменданта лагеря Кайзером.

14 сентября, 22:26

Фото © Pixabay

В госархиве Брянской области найден первый подлинный немецкий документ администрации лагеря "Дулаг-142", организованного на территории области в годы войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В госархиве Брянской области выявлен первый подлинный немецкий документ администрации лагеря "Дулаг-142", - говорится в сообщении.

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Документ датирован 3 июля 1942 года и подписан заместителем коменданта лагеря Кайзером. В тексте предписывается немедленно изъять у военнопленных сапоги и ботинки и уточняется, что деревянная обувь к выдаче ещё не готова. Отмечается, что о приказе не должно быть известно заранее.

"В разведсводках Брянского городского партизанского отряда за сентябрь 1942 года также имеются сведения о том, что у военнопленных не было обуви" — отметила директор Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасия Каратаева.

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Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили о подготовке законопроекта, закрепляющего понятие "геноцид народов СССР в годы войны". В ведомстве также заявили о необходимости приравнять понятия реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма к экстремистской деятельности.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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