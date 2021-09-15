В России зафиксирован резкий всплеск мошенничеств через Telegram

Эксперты зафиксировали рост числа фишинговых сообщений с использованием банковских брендов в мессенджере Telegram. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупные кредитные организации.

Отмечается, что мошенники покупают рекламные посты, которые слабо модерируются, и таким образом выходят на многомиллионную аудиторию. По данным ЦБ, число фишинговых атак во II квартале увеличилось вдвое.

По словам замдиректора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолия Брагина, распространяемые фишинговые сообщения нацелены на выманивание денег у пользователей. Начальник управления по противодействию мошенничеству "Газпромбанка" Николай Пятиизбянцев добавил, что в последнее время очень распространено мошенничество под видом различных вариантов инвестирования денег.

"В таких случаях держатель карты передаёт мошенникам свои данные, в том числе критичные (коды, пароли). Таким образом, вместо получения финансовых услуг клиент теряет деньги", — отметил эксперт.