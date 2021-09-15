В России зафиксирован резкий всплеск мошенничеств через Telegram
По словам экспертов, в последнее время очень распространено мошенничество под видом различных вариантов инвестирования денег.
Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire
Эксперты зафиксировали рост числа фишинговых сообщений с использованием банковских брендов в мессенджере Telegram. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупные кредитные организации.
Отмечается, что мошенники покупают рекламные посты, которые слабо модерируются, и таким образом выходят на многомиллионную аудиторию. По данным ЦБ, число фишинговых атак во II квартале увеличилось вдвое.
По словам замдиректора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолия Брагина, распространяемые фишинговые сообщения нацелены на выманивание денег у пользователей. Начальник управления по противодействию мошенничеству "Газпромбанка" Николай Пятиизбянцев добавил, что в последнее время очень распространено мошенничество под видом различных вариантов инвестирования денег.
"В таких случаях держатель карты передаёт мошенникам свои данные, в том числе критичные (коды, пароли). Таким образом, вместо получения финансовых услуг клиент теряет деньги", — отметил эксперт.
Специалисты связывают активный рост количества фишинговых сообщений, использующих банковские бренды, с конъюнктурой финансового рынка. Так, в начале 2021 года снижались ставки по вкладам, и россияне принялись искать более выгодные способы вложения средств, в том числе в инвестиционные продукты. Этим трендом и воспользовались мошенники.
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