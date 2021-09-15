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В России зафиксирован резкий всплеск мошенничеств через Telegram

По словам экспертов, в последнее время очень распространено мошенничество под видом различных вариантов инвестирования денег.

14 сентября, 22:53
<p>Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Эксперты зафиксировали рост числа фишинговых сообщений с использованием банковских брендов в мессенджере Telegram. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупные кредитные организации.

Отмечается, что мошенники покупают рекламные посты, которые слабо модерируются, и таким образом выходят на многомиллионную аудиторию. По данным ЦБ, число фишинговых атак во II квартале увеличилось вдвое.

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По словам замдиректора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолия Брагина, распространяемые фишинговые сообщения нацелены на выманивание денег у пользователей. Начальник управления по противодействию мошенничеству "Газпромбанка" Николай Пятиизбянцев добавил, что в последнее время очень распространено мошенничество под видом различных вариантов инвестирования денег.

"В таких случаях держатель карты передаёт мошенникам свои данные, в том числе критичные (коды, пароли). Таким образом, вместо получения финансовых услуг клиент теряет деньги", — отметил эксперт.

Как мошенники чаще всего выманивают у россиян деньги, рассказали в МВД

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Специалисты связывают активный рост количества фишинговых сообщений, использующих банковские бренды, с конъюнктурой финансового рынка. Так, в начале 2021 года снижались ставки по вкладам, и россияне принялись искать более выгодные способы вложения средств, в том числе в инвестиционные продукты. Этим трендом и воспользовались мошенники.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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