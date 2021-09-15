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76-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

Первые заседания будут носить формальный характер, участникам предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов.

14 сентября, 23:02
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Полномочия председателя органа перешли к представителю Мальдивской Республики Абдулле Шахиду. Совет безопасности же в этом году возглавляет Ирландия.

В начале сессии к участникам обратятся новый председатель и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Первые заседания будут носить формальный характер, участникам предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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