76-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Первые заседания будут носить формальный характер, участникам предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Полномочия председателя органа перешли к представителю Мальдивской Республики Абдулле Шахиду. Совет безопасности же в этом году возглавляет Ирландия.
В начале сессии к участникам обратятся новый председатель и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Первые заседания будут носить формальный характер, участникам предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов.
21 сентября начнётся неделя высокого уровня, на которой планируются выступления лидеров многих стран, в частности президента США Джо Байдена.
Комментариев: 0