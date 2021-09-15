76-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Полномочия председателя органа перешли к представителю Мальдивской Республики Абдулле Шахиду. Совет безопасности же в этом году возглавляет Ирландия.

В начале сессии к участникам обратятся новый председатель и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Первые заседания будут носить формальный характер, участникам предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов.