Украина пригрозила Европе перекрыть поставки газа
ЕС может потерять надёжный, гибкий и независимый маршрут, заявили в Киеве.
Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Грабар
Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов, заявил глава Министерства энергетики Незалежной Герман Галущенко на встрече с госсекретарём Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам украинского министра, главную проблему для энергетической безопасности Европы якобы представляет российский проект "Северный поток – 2". Галущенко считает, что перенаправление потоков голубого топлива повлечёт за собой дефицит газа в некоторых европейских странах.
"Если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России ещё больше рычагов влияния на геополитику", — заявил министр.
Как уточняется, ГТС Украины сейчас загружена не на полную мощность и обладает значительными резервными мощностями в объёме более ста миллиардов кубометров в год. По расчётам Украины, при запуске "Северного потока – 2" для транзита через страну останутся незначительные объёмы — не более 10–15 миллиардов кубометров в год.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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