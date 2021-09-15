Украина пригрозила Европе перекрыть поставки газа

Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов, заявил глава Министерства энергетики Незалежной Герман Галущенко на встрече с госсекретарём Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам украинского министра, главную проблему для энергетической безопасности Европы якобы представляет российский проект "Северный поток – 2". Галущенко считает, что перенаправление потоков голубого топлива повлечёт за собой дефицит газа в некоторых европейских странах.

"Если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России ещё больше рычагов влияния на геополитику", — заявил министр.