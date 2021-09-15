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Украина пригрозила Европе перекрыть поставки газа

ЕС может потерять надёжный, гибкий и независимый маршрут, заявили в Киеве.

14 сентября, 23:21
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Грабар</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Грабар

Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов, заявил глава Министерства энергетики Незалежной Герман Галущенко на встрече с госсекретарём Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам украинского министра, главную проблему для энергетической безопасности Европы якобы представляет российский проект "Северный поток – 2". Галущенко считает, что перенаправление потоков голубого топлива повлечёт за собой дефицит газа в некоторых европейских странах.

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"Если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России ещё больше рычагов влияния на геополитику", заявил министр.

Как уточняется, ГТС Украины сейчас загружена не на полную мощность и обладает значительными резервными мощностями в объёме более ста миллиардов кубометров в год. По расчётам Украины, при запуске "Северного потока – 2" для транзита через страну останутся незначительные объёмы — не более 10–15 миллиардов кубометров в год.

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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