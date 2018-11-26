Три нарушивших границу РФ судна ВМС Украины задержаны в Чёрном море

Три судна ВМС Украины, ранее 25 ноября нарушившие границу с Россией, — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что указанные суда легли на обратный курс. Но, по данным силовиков, в 19:00 они "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ". При этом экипаж судов не реагировал на требования российских кораблей о немедленной остановке, совершал опасное маневрирование.

— С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Чёрном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трём раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, — говорится в сообщении ФСБ.