ФСБ сообщила о возвращении трёх судов ВМС Украины в Бердянск

Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.

Напомним, ранее ФСБ обнародовала видео погони за тремя судами ВМС Украины, которые утром 25 ноября пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. После вторжения украинских военных кораблей в водное пространство России по тревоге были подняты штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация.