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Ракета "Союз" успешно вывела на орбиты запущенные с Байконура спутники OneWeb

Следующий запуск аппаратов компании состоится 14 октября на космодроме Восточный.

14 сентября, 23:40
<p>Кадр видео Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1437821959300079622" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roscosmos</a></p>

Кадр видео Twitter / roscosmos

Все спутники связи британской компании OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", — говорится в твиттере госкорпорации.

В "Роскосмосе" добавили, что аппараты приняты на связь заказчиком.

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Напомним, несколькими часами ранее ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Это сотый запуск аппаратов с помощью разгонного блока "Фрегат". После завершения работы его уведут с орбиты и затопят в ненаселённой части Тихого океана.

Следующий запуск спутников OneWeb состоится 14 октября на космодроме Восточный.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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