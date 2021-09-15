Ракета "Союз" успешно вывела на орбиты запущенные с Байконура спутники OneWeb

Все спутники связи британской компании OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", — говорится в твиттере госкорпорации.

В "Роскосмосе" добавили, что аппараты приняты на связь заказчиком.

Напомним, несколькими часами ранее ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Это сотый запуск аппаратов с помощью разгонного блока "Фрегат". После завершения работы его уведут с орбиты и затопят в ненаселённой части Тихого океана.