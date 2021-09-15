Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не проживали в общежитии в Подмосковье

Двое мигрантов, которым ранее предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в подмосковном селе Бужанинове, не проживали в местном общежитии. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

"Эти двое жили на дачном частном участке в "Приозёрье", если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать. Находится на расстоянии более двух километров. Они там жили в палатке и занимались строительством частного дома. Точно известно, что задержанные, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, никакого отношения к общежитию не имеют", — отметил Токарев на встрече с местными жителями, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета.

По информации Токарева, обвиняемые никогда не работали на предприятии "Экоокна" и не жили в общежитии в Бужанинове.

В свою очередь, директор предприятия "Экоокна" Андрей Филоненко отметил, что все мигранты переселены из Бужанинова в различные гостиницы в нескольких районах Подмосковья, откуда их будут возить на работу на автобусах. По его словам, все они трудоустроены официально. Проблему с мигрантами в посёлке руководитель предприятия назвал надуманной. Филоненко добавил, что около 15 рабочих депортировали из России, так как у них нашли нарушения миграционного законодательства или они были объявлены в розыск на родине. В полицию об этом сообщало само предприятие, подчеркнул он.