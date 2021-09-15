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Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не проживали в общежитии в Подмосковье

По словам главы Сергиево-Посадского городского округа, они занимались строительством частного дома и жили на дачном участке.

15 сентября, 00:36
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CTxuoK-oj6A/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> my_tokarev</a></p>

Фото © Instagram / my_tokarev

Двое мигрантов, которым ранее предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в подмосковном селе Бужанинове, не проживали в местном общежитии. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

"Эти двое жили на дачном частном участке в "Приозёрье", если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать. Находится на расстоянии более двух километров. Они там жили в палатке и занимались строительством частного дома. Точно известно, что задержанные, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, никакого отношения к общежитию не имеют", — отметил Токарев на встрече с местными жителями, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета.

По информации Токарева, обвиняемые никогда не работали на предприятии "Экоокна" и не жили в общежитии в Бужанинове.

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В свою очередь, директор предприятия "Экоокна" Андрей Филоненко отметил, что все мигранты переселены из Бужанинова в различные гостиницы в нескольких районах Подмосковья, откуда их будут возить на работу на автобусах. По его словам, все они трудоустроены официально. Проблему с мигрантами в посёлке руководитель предприятия назвал надуманной. Филоненко добавил, что около 15 рабочих депортировали из России, так как у них нашли нарушения миграционного законодательства или они были объявлены в розыск на родине. В полицию об этом сообщало само предприятие, подчеркнул он.

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Напомним, ранее в Подмосковье задержали мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Тело 67-летней женщины было обнаружено 13 сентября в лесополосе. Жители села Бужанинова после этого организовали сход, на котором потребовали наказать преступников, а также принять меры в отношении массово проживающих там гастарбайтеров. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил встретиться с жителями Подмосковья, устроившими митинг из-за убийства пенсионерки. Собравшиеся требовали расселить общежитие, в котором якобы жили обвиняемые в страшном преступлении мигранты. Двум задержанным мужчинам накануне предъявили обвинение.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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