Экс-президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что после проигрыша на президентских выборах он планировал нападение на Китай.

"У меня никогда не было мысли атаковать Китай", — сказал Трамп в беседе с телеканалом Newsmax, отметив, что это "самая смехотворная вещь", которую он когда-либо слышал.

Ранее газета Washington Post опубликовала выдержки из книги американского журналиста Боба Вудворда, в которой утверждается, что глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в последние месяцы президентства Трампа втайне от него звонил в Китай, чтобы предотвратить столкновение между государствами. Милли полагал, что Трамп был психически неуравновешенным и способным начать ядерную войну, отмечается в материале.



