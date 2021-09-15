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Россия остановила разработку сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну

Работы могут возобновить после уточнения программы, отметил гендиректор РКЦ "Прогресс".

15 сентября, 01:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия остановила техническое проектирование сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну. Об этом заявил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК", — приводит слова Баранова РИА "Новости".

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Гендиректор "Прогресса" добавил, что работы могут возобновить после уточнения программы. Ранее планировалось, что техническое проектирование завершится в октябре 2021 года.

В декабре прошлого года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что проект сверхтяжёлой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (в более тяжёлой версии "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий – метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космоса рекомендовал отложить создание ракеты, а в феврале Баранов сообщил о приостановлении технического проектирования из-за возможной коррекции облика "Енисея".

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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