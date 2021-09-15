Россия остановила разработку сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну

Гендиректор "Прогресса" добавил, что работы могут возобновить после уточнения программы. Ранее планировалось, что техническое проектирование завершится в октябре 2021 года.

В декабре прошлого года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что проект сверхтяжёлой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (в более тяжёлой версии "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий – метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космоса рекомендовал отложить создание ракеты, а в феврале Баранов сообщил о приостановлении технического проектирования из-за возможной коррекции облика "Енисея".