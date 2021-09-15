"Буря" в голове: Казахстанский бизнесмен требует останки казнённого хана в обмен на корабль "Буран" А принадлежит ли ему этот самый корабль, вопрос судебного спора, в котором его противник — Правительство Казахстана. 14 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, facebook.com / Даурен Муса

"Буран" — не Shuttle

Позвольте начать с больного вопроса о копировании американцев, то есть с утверждений о том, что многоразовый космический корабль "Буран" советские конструкторы скопировали с американского шаттла. Да, именно таково было указание сверху, хотя генконструктор Глеб Лозино-Лозинский и пытался донести, что в смысле военных задач у Советского Союза уже было неоспоримое преимущество перед неуклюжими шаттлами в виде и грузоподъёмного, и несоизмеримо более манёвренного космолёта системы "Спираль", его называли лаптем за характерную форму носа. Но объяснить эти технические тонкости руководству страны оказалось невозможно ввиду недостатка у начальства соответствующего образования. Поэтому сказали: нет, надо как у них.

Но дело в том, что при всём "желании" создатели системы "Энергия" — "Буран" не могли бы скопировать Space Shuttle по той простой причине, что этого не позволяют законы физики. Шаттлы не могли бы летать с Байконура, они могли бы летать только со своего мыса Канаверал либо откуда-то ещё ближе к экватору: там вращение Земли больше помогает ракете оторваться от поверхности и подняться к небу. Значит, для запусков с Байконура уже надо предусмотреть бОльшую тягу и одновременно уменьшить вес челнока. У американского на борту три маршевых водород-кислородных двигателя. Советские конструкторы решили поставить четыре РД-0120, но не на космоплан, а на вторую ступень ракеты — на самую основную, крупнейшую. У шаттла центральная часть ракеты — это топливный бак, она летит за счёт двух боковых ускорителей и двигателей челнока (они включаются за несколько секунд до старта). Опять же, такие ускорители нам не подходили — они на твёрдом топливе, а именно — на алюминии, оксиде железа, полимерах плюс аммониевая соль хлорной кислоты в качестве окислителя. В казахстанском климате перепады температур делают такое топливо несколько сомнительным решением, к тому же эти ускорители создают лишние вибрации. Поэтому взяли мощнейшие керосин-кислородные двигатели РД-170 и оснастили ими не два, а четыре боковых ускорителя. Они представляют собой первую ступень. Соответственно, сама большая ракета с ещё четырьмя двигателями — вторая. Всё вместе по тяге почти соответствует американскому "Сатурну-5", который, как известно, возил астронавтов на Луну. То есть теоретически, если "Энергию" запускать с тех же широт, что и Канаверал, то её до Луны хватило бы.

Далее. У американцев боковые ускорители приводнялись в океане, за счёт этого их можно было аккуратно взять и использовать снова. А у нас кругом степь широкая. Поэтому было два варианта: либо на парашютах, либо на крыльях. И то и другое прорабатывалось и, вне всякого сомнения, проработалось бы, если бы не 91-й год. Но на момент создания системы "Энергия" — "Буран" многоразовым был только космоплан. Зато сама ракета была сконструирована как универсальная: она могла бы возить не только челноки, но и всё что угодно массой до 100 тонн. Американская система была рассчитана исключительно на шаттлы, а шаттлы могли взять на борт не более 29,5 тонны, и то их полностью никогда не загружали.

Но самое, вероятно, интересное, поразительное преимущество "Бурана" — полностью автоматический полёт и посадка. По воспоминаниям лётчика-космонавта Александра Лавейкина, даже в пилотируемой версии корабля пилоты просто находятся "на подхвате" и за штурвал не держатся — как только они за него берутся, автоматика отключается. Вообще, в СССР всегда отдавали предпочтение автоматике, дабы минимизировать человеческий фактор. Кстати, у американцев до недавних пор не было автоматической стыковки кораблей с МКС — кто-то обязательно должен был управлять процессом с борта станции.

Ветер и "Буран"

Вот тот самый единственный "Буран", который побывал в космосе. Умнейшая машина, которая 29 октября 1988 года самостоятельно отменила пуск — нашла неполадку, а 15 ноября того же года совершила два оборота вокруг Земли, провела 94 минуты на орбите, потом стала снижаться на скорости в 30 раз быстрее звука, а на подлёте к взлётно-посадочной полосе вдруг резко повернула не в ту сторону и ушла неизвестно куда, доведя, можно сказать, весь ЦУП до предынфарктного состояния. Уже созревало решение дать команду на самоуничтожение корабля. Оказалось, бортовому компьютеру просто не понравился ветер и он решил сделать петлю и попробовать сесть снова. В итоге сел практически идеально, всего в паре метров от центра полосы, притом настолько мягко, что парашюты раскрылись только через девять секунд после касания, хотя должны были сработать сразу же. Надо сказать, что для "Бурана" на Байконуре построили специальный аэродром Юбилейный с особой усиленной взлётно-посадочной полосой. Как вспоминал Александр Лавейкин, её шлифовали вручную, а проверяли так: генконструктор Лозино-Лозинский поставил на капот машины стакан с водой и поехал по полосе. И ничего не разлилось. Вот он, Глеб Евгеньевич, которого прозвали Гневом Евгеньевичем, на этом видео в конце, на 16-й минуте.

Отснятые фильмы — всё, что осталось от исторического полёта. Того "Бурана" вот уже почти 20 лет как нет: он полностью разрушился 12 мая 2002 года в монтажно-испытательном корпусе на площадке 112 космодрома Байконур — там при ремонте рухнула крыша. Как выяснилось, на неё сложили 10 тонн рубероида, притом не озаботились равномерным распределением нагрузки — просто клали рулоны друг на друга примерно в одном и том же месте. Кроме того, крышу в тот момент разбирали и снятые части тоже ставили на неё. Изначально рухнула только одна ферма, но она угодила на бак "Энергии", случился взрыв, и крыша упала целиком. Все восемь рабочих погибли под завалами. Позже в ходе расследования установили, что крыша должна была быть рассчитана даже и на такой пиковый случай: фермы предусматривалось закрепить таким образом, чтобы они ни при каком раскладе не рухнули все вместе. Но при осмотре обломков пришли к выводу, что по факту эти крепления не были сделаны так, как надо, и это уже ошибка проектировщиков.

"Буран" распилили и сдали на металлолом.









"Буря" в ангаре

В рамках проекта построили ещё несколько экземпляров и испытательных макетов. Тот, который стоит в ангаре и который разрисовали граффитчики, это второй экземпляр под названием "Буря". Он создан для полёта, стыковки со станцией "Мир" и возвращения на Землю — всё тоже полностью в автоматическом режиме. Запуск намечался на 1992 год. К моменту крушения всех планов "Буря" была готова практически полностью — на 95–97%. В момент обрушения крыши на площадке 112 она стояла в соседнем помещении, предназначенном для заправки. А поскольку топливо — вещь очень взрывоопасная, у этого корпуса особо усиленная конструкция.

Второй экземпляр корабля "Буран" — изделие "Буря". Фото © Wikipedia

Но корабль уцелел только для того, чтобы стать предметом торговли. Сначала его собственником была некая фирма "Инфракос", а потом — российско-казахстанская (или казахстанско-российская) компания "Аэлита". В любом случае в неё входили обе стороны и заявлялось, что они вместе работают ради общей цели — сохранения наследия когда-то единой державы. Но в прекрасный момент предприниматель Даурен Муса приобрёл долю в этой компании, стал её совладельцем и переименовал её в АО "Ракетно-космическая компания "Байконур". И теперь он заявляет о правах собственности на "Бурю" и стоящий рядом с ней макет, построенный для испытаний.

Эта информация помогает понять, что именно произошло в начале сентября 2021 года. А 6 сентября 2021-го НПО "Молния" опубликовало сообщение, в котором содержался следующий текст:

Представители НПО "Молния" побывали на космодроме Байконур. Целью поездки стал осмотр орбитального корабля "Буран" и его технологического макета, а также ангара (монтажно-заправочный комплекс на площадке 112А — ред.), где хранятся изделия, для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны Из сообщения на официальном сайте НПО "Молния"

Этот текст перепечатали в том числе РИА "Новости" и целый ряд других СМИ. Автор данной статьи лично видел его на портале npomolniya.ru. Но теперь данного сообщения там нет. Для интереса нажмите на ссылку и увидите, что адрес ссылки по-прежнему существует, а вот публикации нет как нет. То есть как минимум одно из ведущих российских информационных агентств силой воображения измыслило данную цитату вместе со словами "для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны"?

"Хотят забрать, но кто им отдаст?"

Спустя три дня от НПО "Молния" последовало "уточнение":

"От имени НПО "Молния" официально заявляем, что специалисты нашего предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений, в которых находятся космический корабль "Буран", его макет и макет ракеты-носителя "Энергия-М". Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО "Молния" не существует" Из сообщения на официальном сайте "Роскосмоса"

А меж тем господин Даурен Муса публикует на своей странице собственную трактовку событий:

Зная, что россияне достаточно щепетильны в соблюдении приличий, похоже, они готовят вывоз "уже оплаченного и купленного" товара. Только вот у кого и за что они его купили и на чей счёт поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе "Энергия" — "Буран"? Хотят забрать, но кто им отдаст? Даурен Муса Генеральный директор АО "Ракетно-космическая компания "Байконур"

На это отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин:

Даурен Муса, Вы несёте персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих "Буранов" и "Энергии-М" в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой Вы ничего не соображаете, а оценить риски Вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин Дмитрий Рогозин Глава "Роскосмоса"

При этом не до конца ясно, является ли Даурен Муса тем самым "собственником" "Буранов". Это является предметом судебного разбирательства с властями Казахстана.

Доля в компании им была приобретена в рамках трёх сделок. Две из них суд уже признал незаконными. Законность третьей сделки мы также намерены оспорить. Мы считаем, что г-н Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и "Бураны" Багдат Мусин Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана

И, наконец, самая яркая деталь разгоревшегося спора.

Я всегда был открыт для предложений, ждал, что когда-то российская космонавтика вспомнит о советских артефактах. Мы-то о своих сакральных артефактах, хранящихся в пыли российских хранилищ, никогда не забываем. Я готов был и так подарить эти "Бураны" России за голову Кенесары хана Даурен Муса Генеральный директор АО "Ракетно-космическая компания "Байконур"

Проблема с головой

Кенесары хан. Фото © Wikipedia

Кенесары хан Касымов, знаменитый политический деятель XIX века, полководец, хан Казахского ханства. В современном Казахстане почитается как лидер национально-освободительного движения за независимость от Российской империи. А в Большой советской энциклопедии о нём было написано так:

В 1837–1847 гг. возглавлял реакционное феодально-монархическое движение, направленное на отрыв Казахстана от России. Установил жестокую деспотическую власть, обложил народ непомерными поборами, беспощадно подавлял недовольных. В борьбе против России опирался на среднеазиатские ханства Из Большой советской энциклопедии в 30 томах, гл. ред. А.М. Прохоров, 3-е издание, 1969 – 1978

В итоге Кенесары хан не нашёл взаимопонимания с Киргизией, которая поддерживала Россию, и повёл на неё 15-тысячное войско. Но уже через несколько дней жестокой бойни двое султанов-соратников отреклись от него и увели свои войска. Хан остался с несколькими сотнями воинов, его взяли в плен и три месяца не знали, что с ним делать. В конце концов полководца казнили и отрубленную голову подарили князю Петру Горчакову — губернатору Западной Сибири.

С тех самых пор, можно сказать, вот уже полторы сотни лет о судьбе и местоположении этой головы ничего доподлинно не известно. Археологические раскопки в начале 90-х в Казахстане ни к чему не привели. Долгое время подозревали, что голова в Кунсткамере, но там официально заявили, что нет. 30 июня 2021 года президент России Владимир Путин пообещал лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву помочь найти и вернуть голову Кенесары хана.

Где остальные экземпляры и макеты "Бурана"

Построили (вернее, наполовину построили) и третий экземпляр, предназначенный для первого пилотируемого полёта. Выбрали экипаж: Игорь Волк и Александр Иванченков. Полёт должен был состояться в 1994 году и продлиться 24 часа, хотя космоплан был доработан для 30-дневного путешествия. До 2004 года третий "Буран" стоял в цехах Тушинского машиностроительного завода, потом ещё пять лет — на причале Химкинского водохранилища. Сейчас он на аэродроме в Жуковском, постоянный экспонат авиасалона МАКС.

Третий экземпляр космического корабля "Буран" на аэродроме в Жуковском. Фото © Wikipedia

Для испытательных полётов в атмосфере был создан самолёт – аналог "Бурана", он точно такой же, но с собственными авиационными двигателями, на которых самостоятельно взлетал. Вот его полёт 10 ноября 1985 года. У штурвалов — Игорь Волк и Римантас Станкявичус.

В 1999 году его продали австралийской фирме, чтобы показать на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Потом он сменил хозяев и отправился в Бахрейн, а теперь стоит в Музее техники в Шпайере (Германия).

Самолёт – аналог "Бурана" в Музее техники в Шпайере. Фото © Музей техники в Шпайере

На ВДНХ стоит полноразмерный макет для отработки воздушной транспортировки. Он же раньше был в парке Горького.

В образовательном центре "Сириус" в Сочи — тоже макет для отработки и транспортировки по воздуху и испытаний программного обеспечения.

В музее Байконура — макет для габаритных и весовых испытаний.

Есть ещё два испытательных изделия — одно находится в ЦАГИ, другое — в НИИхиммаш в подмосковном Пересвете.

Авторы Адель Романенкова