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Жители японского города разозлили мэра призывами отобрать Курилы силой

Градоначальник заявил, что очень возмущён, и назвал горожан бессердечными людьми.

15 сентября, 01:17
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Мэр японского города Немуро — Масатоси Исигаки — оказался разочарован поступком местных жителей, исписавших монумент "Мост на четыре северных острова" призывами отобрать у России Курилы силой. Об этом пишет Yahoo News Japan.

"Я глубоко возмущён этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе", прокомментировал мэр.

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При этом Исигаки отметил, что мост — это символ "будущего возврата островов", которого "ждут все японцы".

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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