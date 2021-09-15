Жители японского города разозлили мэра призывами отобрать Курилы силой
Градоначальник заявил, что очень возмущён, и назвал горожан бессердечными людьми.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Мэр японского города Немуро — Масатоси Исигаки — оказался разочарован поступком местных жителей, исписавших монумент "Мост на четыре северных острова" призывами отобрать у России Курилы силой. Об этом пишет Yahoo News Japan.
"Я глубоко возмущён этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе", — прокомментировал мэр.
При этом Исигаки отметил, что мост — это символ "будущего возврата островов", которого "ждут все японцы".
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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