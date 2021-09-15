Жители японского города разозлили мэра призывами отобрать Курилы силой

Мэр японского города Немуро — Масатоси Исигаки — оказался разочарован поступком местных жителей, исписавших монумент "Мост на четыре северных острова" призывами отобрать у России Курилы силой. Об этом пишет Yahoo News Japan.

"Я глубоко возмущён этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе", — прокомментировал мэр.

При этом Исигаки отметил, что мост — это символ "будущего возврата островов", которого "ждут все японцы".