Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей

Гражданам России через механизм внесудебного банкротства спишут долги более чем на 1,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет", — сказал Торосов в интервью "Известиям".

За первый год действия механизма банкротства от россиян поступило 12 тысяч обращений. По пяти тысячам из них процедура была запущена, в отношении двух с половиной тысяч граждан уже завершена.

Илья Торосов отметил, что сейчас процедура совершенствуется. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн — через портал "Госуслуги".