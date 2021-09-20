Глава Минцифры назвал страну, откуда чаще совершали кибератаки на голосование

Половина всех кибератак на онлайн-голосование во время выборов в Госдуму исходила из США, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в ЦИК. Атаки на систему велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее.

"Мы знаем только место регистрации "айпишников": 50% "айпишников" — США, 25% — Германия, дальше там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного", — сказал Шадаев.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский добавил, что за три дня голосования было проведено 19 атак, все они были отражены. Они исходили из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеш, Китая, России, США, Германии, Вьетнама, Литвы.

"Некоторые были очень короткими — несколько минут, самая масштабная атака по времени продлилась 5 часов 32 минуты, началась рано утром и закончилась в середине дня... Атаковались разные ресурсы — это и портал ЦИК, портал выборов, портал государственных услуг, портал ЕСИА, mos.ru", — сообщил он журналистам.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов.

Ранее Лайф сообщал, что Вашингтон был сразу проинформирован о зафиксированных РФ атаках Штатов на выборах. Посол в США Анатолий Антонов отметил внимательную реакцию американской стороны. Как он указал, в Белом доме попросили предоставить более конкретные данные о полученной ЦИК информации.