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Регион
Опубликовано 17 сентября 2021, 16:56

В США выделили дополнительные средства на дискредитацию выборов в РФ, заявили в Госдуме

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Массированная атака развернётся сразу после оглашения результатов голосования и будет направлена на их оспаривание, уточнил Василий Пискарев.

Дискредитация результатов выборов в России продолжится, ведь в Госдуме располагают информацией о выделении дополнительных средств движению "Голос"* американскими неправительственными организациями. Об этом сообщил глава Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

"Мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы её передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту — движению "Голос" — дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов", — сказал он.

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Пискарёв заметил, что массированная атака развернётся сразу после оглашения результатов голосования и будет направлена на их оспаривание. Он предрёк многочисленные фейки о нарушениях, фальсификациях протоколов, которые нацелены на то, чтобы очернить и подвергнуть сомнению итоги волеизъявления граждан РФ, однако этого допустить нельзя, подчеркнул глава комиссии.

Пискарёв добавил, что сейчас существует необходимость активизировать работу по совершенствованию законодательства о защите суверенитета России, и уточнил, что "чем сильнее на нас будет оказываться давление, тем жёстче будет наша реакция".

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента. Занесена в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

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Артур Лапсаков
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