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Политолог спрогнозировал поражение американцев в НАТО из-за решения Австралии по подлодкам

Теперь после разрыва Канберрой контракта на субмарины с Парижем все инициативы Штатов в рамках альянса будут восприниматься с большим скепсисом, уверен Оленченко.

17 сентября, 13:50
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Заявление Австралии, США и Великобритании о создании нового партнёрства в сфере безопасности и разрыв Канберрой рекордного контракта с Парижем на строительство подлодок, безусловно, повлияют на отношения Штатов и Франции. Они оказались под ударом и отныне не будут прежними, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Лайфом.

"Прежних отношений не будет, но инициатором этого являются, конечно, США. В данном случае они поступили некорректно по отношению к Франции, потому что у французов уже был заключён договор о строительстве подлодок. США нанесли экономически и политически ущерб Франции, тем более что французы всегда по отношению к американцам занимали положительную позицию. Даже по теме Афганистана французы старались к ним относиться доброжелательно. Вот такое поведение говорит, что французы разочарованы, мягко говоря, и они не ждали такой подлости от американцев", — пояснил эксперт, комментируя отказ Франции праздновать с США юбилей морской битвы.

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По словам Оленченко, во внешнеполитическом плане теперь "будет определённое дистанцирование". И это очень повлияет на внутреннюю политику Франции. Он напомнил, что в апреле 2022 года состоятся выборы президента республики, а Макрон "занимал довольно проамериканскую позицию".

"Франция наряду с Германией относится к ведущим странам Европы, соответственно, в других странах политики задумаются: если американцы так некорректно поступили с Францией, то они могут поступить так же и с ними. И, безусловно это не на пользу НАТО, потому что США — это главный компонент альянса, теперь все инициативы американцев в рамках НАТО будут восприниматься с большим скепсисом", — объяснил Оленченко.

Он отметил, что обида Франции оправданна. И впоследствии американцы проиграют, ведь им могут перестать доверять, в том числе и в НАТО.

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"И я на месте Франции не то чтобы обиделся, я бы везде говорил, что американцам нельзя доверять, тем более в рамках НАТО. Поэтому по многим векторам это будет поражение для американцев", — заключил наш собеседник.

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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