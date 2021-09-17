Политолог спрогнозировал поражение американцев в НАТО из-за решения Австралии по подлодкам
Теперь после разрыва Канберрой контракта на субмарины с Парижем все инициативы Штатов в рамках альянса будут восприниматься с большим скепсисом, уверен Оленченко.
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Заявление Австралии, США и Великобритании о создании нового партнёрства в сфере безопасности и разрыв Канберрой рекордного контракта с Парижем на строительство подлодок, безусловно, повлияют на отношения Штатов и Франции. Они оказались под ударом и отныне не будут прежними, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Лайфом.
"Прежних отношений не будет, но инициатором этого являются, конечно, США. В данном случае они поступили некорректно по отношению к Франции, потому что у французов уже был заключён договор о строительстве подлодок. США нанесли экономически и политически ущерб Франции, тем более что французы всегда по отношению к американцам занимали положительную позицию. Даже по теме Афганистана французы старались к ним относиться доброжелательно. Вот такое поведение говорит, что французы разочарованы, мягко говоря, и они не ждали такой подлости от американцев", — пояснил эксперт, комментируя отказ Франции праздновать с США юбилей морской битвы.
По словам Оленченко, во внешнеполитическом плане теперь "будет определённое дистанцирование". И это очень повлияет на внутреннюю политику Франции. Он напомнил, что в апреле 2022 года состоятся выборы президента республики, а Макрон "занимал довольно проамериканскую позицию".
"Франция наряду с Германией относится к ведущим странам Европы, соответственно, в других странах политики задумаются: если американцы так некорректно поступили с Францией, то они могут поступить так же и с ними. И, безусловно это не на пользу НАТО, потому что США — это главный компонент альянса, теперь все инициативы американцев в рамках НАТО будут восприниматься с большим скепсисом", — объяснил Оленченко.
Он отметил, что обида Франции оправданна. И впоследствии американцы проиграют, ведь им могут перестать доверять, в том числе и в НАТО.
"И я на месте Франции не то чтобы обиделся, я бы везде говорил, что американцам нельзя доверять, тем более в рамках НАТО. Поэтому по многим векторам это будет поражение для американцев", — заключил наш собеседник.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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