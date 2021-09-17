Политолог спрогнозировал поражение американцев в НАТО из-за решения Австралии по подлодкам

Заявление Австралии, США и Великобритании о создании нового партнёрства в сфере безопасности и разрыв Канберрой рекордного контракта с Парижем на строительство подлодок, безусловно, повлияют на отношения Штатов и Франции. Они оказались под ударом и отныне не будут прежними, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Лайфом.

"Прежних отношений не будет, но инициатором этого являются, конечно, США. В данном случае они поступили некорректно по отношению к Франции, потому что у французов уже был заключён договор о строительстве подлодок. США нанесли экономически и политически ущерб Франции, тем более что французы всегда по отношению к американцам занимали положительную позицию. Даже по теме Афганистана французы старались к ним относиться доброжелательно. Вот такое поведение говорит, что французы разочарованы, мягко говоря, и они не ждали такой подлости от американцев", — пояснил эксперт, комментируя отказ Франции праздновать с США юбилей морской битвы.

По словам Оленченко, во внешнеполитическом плане теперь "будет определённое дистанцирование". И это очень повлияет на внутреннюю политику Франции. Он напомнил, что в апреле 2022 года состоятся выборы президента республики, а Макрон "занимал довольно проамериканскую позицию".

"Франция наряду с Германией относится к ведущим странам Европы, соответственно, в других странах политики задумаются: если американцы так некорректно поступили с Францией, то они могут поступить так же и с ними. И, безусловно это не на пользу НАТО, потому что США — это главный компонент альянса, теперь все инициативы американцев в рамках НАТО будут восприниматься с большим скепсисом", — объяснил Оленченко.

Он отметил, что обида Франции оправданна. И впоследствии американцы проиграют, ведь им могут перестать доверять, в том числе и в НАТО.