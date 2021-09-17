Из-за вынужденной самоизоляции президент России участвовал в саммите по видеосвязи — в его окружении заболело несколько десятков человек из-за того, что вовремя не ревакцинировались. Глава государства подчеркнул, что пандемия нанесла серьёзный урон экономике страны. И Россия, чтобы минимизировать негативные последствия от коронавируса, выделила на помощь гражданам и бизнесу три триллиона рублей.

Всех без исключения лидеров ШОС и ОДКБ беспокоит ситуация в Афганистане, тем более что многие из стран — участниц саммита имеют с ним общую границу. Сегодня они обсуждали, как пресечь возможное распространение из Афганистана наркотиков, проникновение оттуда террористов и религиозных экстремистов. Звучали заявления о создании так называемого пояса безопасности.

Владимир Путин заявил, что все его коллеги по организации разделяют схожие подходы к тому, как надо реагировать на исходящие из Афганистана угрозы.

— После того как оттуда поспешно ушли американцы, если не сказать сбежали, вместе со своими союзниками по НАТО. Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом, — заявил он.

Ухудшает ситуацию то, что талибы* получили "в наследство" от США и целый арсенал оружия и боеприпасов.

Тем не менее странам надо работать с новым временным правительством Афганистана, уверены в ШОС.

— Выстраивать диалог считаю оптимальным по линии механизма расширенной тройки по Афганистану. И работа в этом направлении уже ведётся, — сказал российский лидер.

В первую очередь Путин заявил о необходимости стимулировать новые афганские власти в выполнении их собственных обещаний: в восстановлении мира, нормализации общественной жизни, в обеспечении безопасности для всех.

При этом важно помогать Афганистану финансово, ведь сейчас многие программы развития по линии международных организаций заморожены. Но основную нагрузку на себя должны были взять те, кто эту "кашу" заварил 20 лет назад.

— Исходим из того, что основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно США, страны НАТО, которые — это очевидная вещь — несут прямую ответственность за тяжёлые последствия своего многолетнего пребывания в этой стране, — подчеркнул он.

Уже после саммита Владимир Путин переговорил с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Глава государства предложил единовременно выплатить всем награждённым знаком "Житель блокадного Ленинграда" и медалью "Защитник Ленинграда" по 50 тысяч рублей по случаю 80-й годовщины со дня открытия Дороги жизни.