Путин призвал стимулировать новые афганские власти к выполнению обещаний

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости стимулировать новые власти Афганистана к выполнению их собственных обещаний. На это российский лидер указал, выступая по видеосвязи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Талибы* контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что смена власти в Афганистане прошла практически бескровно, что является, безусловно, позитивным моментом.

Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.