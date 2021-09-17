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Путин призвал стимулировать новые афганские власти к выполнению обещаний

Российский лидер отметил, что смена власти в стране прошла практически бескровно — и это позитивный момент.

17 сентября, 08:13
<p>Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости стимулировать новые власти Афганистана к выполнению их собственных обещаний. На это российский лидер указал, выступая по видеосвязи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Талибы* контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", — отметил Путин.

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Он также подчеркнул, что смена власти в Афганистане прошла практически бескровно, что является, безусловно, позитивным моментом.

Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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