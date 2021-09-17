Свыше 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

В Москве возможностью проголосовать онлайн на выборах депутатов в Госдуму воспользовалось уже 350 тысяч человек. Об этом сообщает правительство столицы.

Отмечается, что в первые часы наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. При этом нагрузка не оказывает влияния на её работу и связана с большой популярностью электронного голосования.

Всего в столице на онлайн-голосование зарегистрировалось 2 014 765 жителей. Участники также смогут выиграть призы — однокомнатные квартиры, автомобили или призовые баллы.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.