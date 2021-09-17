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Появились кадры от оцепленного дома подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Ранее сообщалось, что правоохранители приостановили обыск в жилище из-за детонаторов и газового баллона с подведёнными проводами.

17 сентября, 07:56

Появились кадры с места оцепления дома подозреваемого в атаке на отдел полиции под Воронежем. Видео © Телеканал "Звезда"

Появилось видео с места оцепления дома в селе Волчанское Воронежской области, где, предположительно, проживает подозреваемый в нападении на полицейский участок под Воронежем и убийстве семьи 54-летний Виктор М. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

На ролике видно, что в зоне оцепления стоят правоохранители с ружьями, одетые в бронежилеты. Людей, которые подходят к месту событий, отводят как можно дальше.

Охотник, охранник, неадекват: Кто напал на отделение полиции в Воронежской области и убил семью фермера

Охотник, охранник, неадекват: Кто напал на отделение полиции в Воронежской области и убил семью фермера

Ранее Лайф рассказывал, что обыск в доме подозреваемого пришлось остановить из-за обнаружения газового баллона с подведёнными проводами и детонаторов.

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СКР подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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