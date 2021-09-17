Появились кадры от оцепленного дома подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Появились кадры с места оцепления дома подозреваемого в атаке на отдел полиции под Воронежем. Видео © Телеканал "Звезда"

Появилось видео с места оцепления дома в селе Волчанское Воронежской области, где, предположительно, проживает подозреваемый в нападении на полицейский участок под Воронежем и убийстве семьи 54-летний Виктор М. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

На ролике видно, что в зоне оцепления стоят правоохранители с ружьями, одетые в бронежилеты. Людей, которые подходят к месту событий, отводят как можно дальше.