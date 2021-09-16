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Тела убитых матери и двух детей обнаружили в селе под Воронежем

Страшная расправа произошла в селе Волчанском, рядом с городом Лиски, где неизвестный напал на отдел полиции.

16 сентября, 08:39
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<p>Фото: © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dotbenjamin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ben Smith</a></p>

Фото: © Flickr / Ben Smith

В Воронежской области обнаружены тела матери и двух её детей в возрасте 19 и пяти лет. Как сообщил Лайфу источник, у женщины и её сыновей огнестрельные ранения, на месте происшествия также нашли гильзы калибра 7х62.

Наш собеседник уточнил, что убийство произошло в селе Волчанском, рядом с городом Лиски, где сегодня утром в полицейский участок ворвался вооружённый мужчина. Злоумышленник подорвал дверь здания и ранил одного из сотрудников.

Лайф публикует фото момента нападения на полицейский участок под Воронежем

Лайф публикует фото момента нападения на полицейский участок под Воронежем

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло сегодня в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Судя по повреждениям, на месте сработало взрывное устройство.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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