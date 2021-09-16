Лайф публикует видео нападения на полицейский участок под Воронежем
Судя по кадрам, злоумышленник был с бронежилетом и в шлеме с забралом.
Момент нападения на полицейский участок в Воронежской области. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом нападения на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области.
На кадрах видно, как злоумышленник подъехал к зданию на "Ниве". Сам мужчина был одет в военную форму, вероятно, с бронежилетом, а на голове у него был шлем с забралом. Меньше чем за минуту он установил взрывное устройство на двери отдела полиции, после чего произошёл взрыв.
Как сообщал Лайф, нападение произошло в 5:30. В результате пострадал один сотрудник полиции. Врачи диагностировали у него осколочные ранения. Сейчас вокруг отдела полиции выставили оцепление, преступника до сих пор ищут. Полицейским удалось выяснить личность владельца авто, на котором приехал нападавший. Его причастность к инциденту проверяется.
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