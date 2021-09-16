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Лайф публикует видео нападения на полицейский участок под Воронежем

Судя по кадрам, злоумышленник был с бронежилетом и в шлеме с забралом.

16 сентября, 08:34

Момент нападения на полицейский участок в Воронежской области. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом нападения на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области.

На кадрах видно, как злоумышленник подъехал к зданию на "Ниве". Сам мужчина был одет в военную форму, вероятно, с бронежилетом, а на голове у него был шлем с забралом. Меньше чем за минуту он установил взрывное устройство на двери отдела полиции, после чего произошёл взрыв.

Лайф публикует фото последствий нападения на полицейский участок под Воронежем

Лайф публикует фото последствий нападения на полицейский участок под Воронежем

Как сообщал Лайф, нападение произошло в 5:30. В результате пострадал один сотрудник полиции. Врачи диагностировали у него осколочные ранения. Сейчас вокруг отдела полиции выставили оцепление, преступника до сих пор ищут. Полицейским удалось выяснить личность владельца авто, на котором приехал нападавший. Его причастность к инциденту проверяется.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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