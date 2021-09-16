Лайф публикует видео нападения на полицейский участок под Воронежем

На кадрах видно, как злоумышленник подъехал к зданию на "Ниве". Сам мужчина был одет в военную форму, вероятно, с бронежилетом, а на голове у него был шлем с забралом. Меньше чем за минуту он установил взрывное устройство на двери отдела полиции, после чего произошёл взрыв.