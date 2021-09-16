В Домодедово после почти недели поисков нашли сбежавшую из багажа дворняжку Еву
Питомец вышел на запах вещей хозяйки, которые она специально оставила ранее в местах, где появлялась собака.
Фото © Instagram / iamkate_thegreat
В Подмосковье нашли собаку Еву, сбежавшую шесть дней назад из багажа в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила в "Инстаграме" хозяйка дворняжки Екатерина Безрученко.
"Сегодня около четырёх утра Евочку поймали! Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах, и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось её поймать! Я плакала всё утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь, всё будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьёй", — написала девушка.
Напомним, пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке собака вырвалась из переноски и куда-то убежала. Это подтвердили камеры наблюдения. На поиски Евы была брошена оперативная группа, собаку искали почти неделю.
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