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В Домодедово после почти недели поисков нашли сбежавшую из багажа дворняжку Еву

Питомец вышел на запах вещей хозяйки, которые она специально оставила ранее в местах, где появлялась собака.

16 сентября, 08:21
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CT4BHSbNu30/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iamkate_thegreat</a></p>

Фото © Instagram / iamkate_thegreat

В Подмосковье нашли собаку Еву, сбежавшую шесть дней назад из багажа в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила в "Инстаграме" хозяйка дворняжки Екатерина Безрученко.

"Сегодня около четырёх утра Евочку поймали! Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах, и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось её поймать! Я плакала всё утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь, всё будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьёй", — написала девушка.

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Напомним, пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке собака вырвалась из переноски и куда-то убежала. Это подтвердили камеры наблюдения. На поиски Евы была брошена оперативная группа, собаку искали почти неделю.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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