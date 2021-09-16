В Домодедово после почти недели поисков нашли сбежавшую из багажа дворняжку Еву

"Сегодня около четырёх утра Евочку поймали! Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах, и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось её поймать! Я плакала всё утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь, всё будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьёй", — написала девушка.