Специалисты вышли на след дворняжки Евы, шесть дней назад пропавшей в Домодедово

Поиски собаки Евы, пропавшей из багажа в аэропорту Домодедово, пока не увенчались успехом. Однако специалисты определили точки, куда питомец прибегает чаще всего. Об этом сообщила в "Инстаграме" хозяйка дворняжки Екатерина Безрученко.

"Пришли к выводу обустроить ей место там, где она чаще всего бывает. Поставили подобие будки, там же она всегда ест, вчерашние вкусняшки скушала. Я оставила свою толстовку, чтобы был знакомый ей запах. Сейчас ближайшие дни будем следить за её перемещениями по камерам, чтобы не спугивать. Надеемся, она пообвыкнется в этом месте, там рядом всегда люди, и получится её поймать", — рассказала девушка.