Специалисты вышли на след дворняжки Евы, шесть дней назад пропавшей в Домодедово
Поиски собаки продолжаются, если новый план не сработает, хозяйка прибегнет к услугам ловца.
Фото © Instagram / iamkate_thegreat
Поиски собаки Евы, пропавшей из багажа в аэропорту Домодедово, пока не увенчались успехом. Однако специалисты определили точки, куда питомец прибегает чаще всего. Об этом сообщила в "Инстаграме" хозяйка дворняжки Екатерина Безрученко.
"Пришли к выводу обустроить ей место там, где она чаще всего бывает. Поставили подобие будки, там же она всегда ест, вчерашние вкусняшки скушала. Я оставила свою толстовку, чтобы был знакомый ей запах. Сейчас ближайшие дни будем следить за её перемещениями по камерам, чтобы не спугивать. Надеемся, она пообвыкнется в этом месте, там рядом всегда люди, и получится её поймать", — рассказала девушка.
Поисками Евы занимаются кинологи и просто небезразличные люди. По словам Екатерины, территория аэропорта огромна, что усложняет процесс. Если план с будкой не сработает, они прибегнут к услугам ловца. В своём сообщении Екатерина поблагодарила всех неравнодушных за помощь и тёплые вещи.
Лайф писал, что в Домодедово на протяжении нескольких суток не могут найти пропавшую из багажа собаку. Пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке собака вырвалась из переноски и куда-то убежала. На поиски Евы была брошена оперативная группа.
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