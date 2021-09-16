Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек
Ранее президент России ушёл на самоизоляцию и из-за этого не смог прилететь в Душанбе на саммит ОДКБ.
Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ, в котором он принимает участие по видеосвязи, рассказал, почему находится на самоизоляции. Оказалось, что в окружении главы государства коронавирусом заболело несколько десятков человек.
"К сожалению, вынужден был в последний момент отменить визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — заявил он.
Путин выразил сожаление, что не может обнять своих коллег — президентов стран — членов ОДКБ — и пожать им руку, но по видеосвязи обсудит важные вопросы.
Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
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