Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ, в котором он принимает участие по видеосвязи, рассказал, почему находится на самоизоляции. Оказалось, что в окружении главы государства коронавирусом заболело несколько десятков человек.

"К сожалению, вынужден был в последний момент отменить визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — заявил он.