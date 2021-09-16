Почти каждый 500-й американец умер от коронавируса

Почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения CoViD-19. Об этом свидетельствуют подсчёты Университета Джонса Хопкинса.

По его информации на вечер 15 сентября, в Соединённых Штатах насчитывалось 666 525 летальных случаев инфицированных коронавирусом. Телеканал CNN со ссылкой на официальную статистику сообщает, что в стране, по данным на апрель, проживало 331,4 млн человек. Таким образом, выходит, что от последствий ковида умер почти каждый 500-й американец.

Газета The Washington Post добавляет, что 25% от общего количества инфекции в США приходится на людей старше 85 лет.