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Почти каждый 500-й американец умер от коронавируса

Четверть летальных случаев приходится на людей старше 85 лет.

16 сентября, 05:33
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения CoViD-19. Об этом свидетельствуют подсчёты Университета Джонса Хопкинса.

По его информации на вечер 15 сентября, в Соединённых Штатах насчитывалось 666 525 летальных случаев инфицированных коронавирусом. Телеканал CNN со ссылкой на официальную статистику сообщает, что в стране, по данным на апрель, проживало 331,4 млн человек. Таким образом, выходит, что от последствий ковида умер почти каждый 500-й американец.

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Газета The Washington Post добавляет, что 25% от общего количества инфекции в США приходится на людей старше 85 лет.

Ранее президент США Джо Байден обязал привиться от коронавируса госслужащих и работников компаний. Вакцинация обязательна и для 17 миллионов медработников, которые трудятся в учреждениях, финансируемых программами Medicare и Medicaid.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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