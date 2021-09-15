Спецслужбам США доложили о ковиде в Китае за полтора месяца до первой вспышки

Американские спецслужбы узнали о вспышке коронавируса в Китае ещё в ноябре 2019 года, за полтора месяца до того, как об этом официально информировали власти КНР. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на книгу "Что на самом деле произошло в Ухани".

Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн узнал о распространяющемся загадочном вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухани в октябре 2019 года. Он сразу доложил об этом китайской правозащитнице Димон Лю, её супругу, экс-агенту ЦРУ Роберту Сюттингеру и американскому политику, который был связан с уже бывшим президентом США Дональдом Трампом.

"Я понимал, что они не были так сильно обеспокоены этим, как я, и поэтому изо всех сил старался предоставить более подробную информацию. Они, видимо, не верили, что власти какой-либо страны способны пойти на такое (скрывать информацию о вспышке вирусной инфекции. — Прим. Лайфа). Поэтому я продолжал попытки убедить их в обратном", — рассказал Цзиншэн.

Димон Лю сообщила, что собиралась передать информацию о вспышке советнику Трампа по нацбезопасности Мэтту Поттинджеру, но решила, что это слишком невероятно и, скорее всего, новый вирус не опаснее атипичной пневмонии. По словам экс-сотрудника американского Госдепартамента Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием начала вспышки ковида, в конце 2019 года у Правительства США были и другие сведения об инфекции, однако там не смогли сопоставить все факты.