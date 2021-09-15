Учёные нашли связь между микрофлорой кишечника и неспособностью похудеть
Исследователи уверены, что открытие поможет в поиске новых способов борьбы с ожирением, так как состав микробиома можно регулировать.
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Состав микробиома кишечника влияет на способность человека сбрасывать вес. К такому результату пришли учёные в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале mSystems.
Во время исследования участники проходили курсы поведенческого коучинга, получали советы от диетолога и тренера, но при этом им не давали определённую диету и программу упражнений. Учёные наблюдали за ними на протяжении 6–12 месяцев, во время которых 48 человек теряли более одного процента массы тела в месяц, а 57 не худели и имели стабильный индекс массы тела. В процессе эксперимента исследователи изучали генетический материал людей, полученный из образцов крови и стула.
Таким образом учёные обнаружили, что участники с повышенной способностью микробиома к расщеплению крахмала не могли похудеть, а люди с увеличенным количеством генов, помогающих бактериям расти, размножаться и реплицировать, активно сбрасывали вес. По мнению исследователей, полученные данные могут лечь в основу новых способов лечения ожирения, так как состав микробиома можно регулировать при помощи диеты.
Ранее диетолог назвала категории людей, которым опасно худеть. Она отметила, что при похудении важно учитывать свой текущий вес.
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