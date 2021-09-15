Учёные нашли связь между микрофлорой кишечника и неспособностью похудеть

Во время исследования участники проходили курсы поведенческого коучинга, получали советы от диетолога и тренера, но при этом им не давали определённую диету и программу упражнений. Учёные наблюдали за ними на протяжении 6–12 месяцев, во время которых 48 человек теряли более одного процента массы тела в месяц, а 57 не худели и имели стабильный индекс массы тела. В процессе эксперимента исследователи изучали генетический материал людей, полученный из образцов крови и стула.