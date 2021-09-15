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Учёные нашли связь между микрофлорой кишечника и неспособностью похудеть

Исследователи уверены, что открытие поможет в поиске новых способов борьбы с ожирением, так как состав микробиома можно регулировать.

15 сентября, 11:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Состав микробиома кишечника влияет на способность человека сбрасывать вес. К такому результату пришли учёные в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале mSystems.

Во время исследования участники проходили курсы поведенческого коучинга, получали советы от диетолога и тренера, но при этом им не давали определённую диету и программу упражнений. Учёные наблюдали за ними на протяжении 6–12 месяцев, во время которых 48 человек теряли более одного процента массы тела в месяц, а 57 не худели и имели стабильный индекс массы тела. В процессе эксперимента исследователи изучали генетический материал людей, полученный из образцов крови и стула.

Таким образом учёные обнаружили, что участники с повышенной способностью микробиома к расщеплению крахмала не могли похудеть, а люди с увеличенным количеством генов, помогающих бактериям расти, размножаться и реплицировать, активно сбрасывали вес. По мнению исследователей, полученные данные могут лечь в основу новых способов лечения ожирения, так как состав микробиома можно регулировать при помощи диеты.

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Ранее диетолог назвала категории людей, которым опасно худеть. Она отметила, что при похудении важно учитывать свой текущий вес.

Авторы
Александра Васильева

Александра Васильева

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