Таксисты назвали 6 вещей, которые их больше всего раздражают в пассажирах

53% опрошенных россиян довольны работой таксистов и более 95% уверены в необходимости вести себя соответствующе по отношению к ним. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Ситимобил", в котором приняли участие 1209 жителей крупных городов России и 5511 водителей. Итоги есть в распоряжении Лайфа.

Больше всего таксистами довольны в Санкт-Петербурге (60%), Москве (59%) и городах юга страны (51%). 45% россиян считают, что впечатление о водителе зависит от разных факторов. Но для 40% главное — вежливость, для 34% — тактичность, ненавязывание разговоров и забота о пассажирах. Для трети опрошенных важно знание города, для 18% — терпение, для 10% — чувство юмора.

78% россиян считают правильным проявлять со своей стороны вежливость и тактичность, для 52% неприемлемо курение пассажиром в салоне без разрешения. При этом 45% таксистов и клиентов выделили вежливость как самую главную черту характера для обеих сторон.

Таксисты также назвали шесть вещей, которые их больше всего раздражают в пассажирах. Сильно их расстраивают клиенты со спиртным — таких водителей 27%, ещё 17% раздражает, если с ним не здороваются и не прощаются, 13% — из-за открытой еды в салоне. Также в списке оказалось неправильное поведение во время поездки, необъективность при оценке их работы и отсутствие чаевых.

Одновременно с этим 92% водителей понимают нежелание россиян общаться и поддерживать диалог в ходе поездки. Вместе с тем 70% пассажиров признались, что общение с шофёром зависит от его настроения и обстоятельств. Почти 85% опрошенных заявили о почти безошибочном определении настроения пассажира по одному его взгляду, а в 15% случаев это может стать сюрпризом.

Интересно, что почти 30% водителей в итоге стали дружить с пассажирами, менее 50% хотя бы единократно получали от своих клиентов знаки внимания или подарки: хорошие чаевые, сладости, угощение чаем или кофе.