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Профессор призвал ограничить все контакты с США, пока они не перестанут вмешиваться в дела РФ

Владимир Козин считает, что Белый дом давно занимает "откровенную, неприкрытую антироссийскую позицию" и простые заявления на него не действуют.

15 сентября, 10:49

Фото © Pixabay

Профессор академии военных наук РФ Владимир Козин считает, что Москве стоит прекратить все контакты с Вашингтоном до тех пор, пока США не перестанут вторгаться в дела РФ. Так эксперт прокомментировал Лайфу слова Сергея Лаврова о том, что МИД ждёт ответа от американских коллег по ситуации с вмешательством в российские выборы.

"(США) даже не гнушаются искать какие-то предлоги и оправдания для этого, а просто вмешиваются в наши внутренние дела. Я очень рад, что председатель КНР отказался от встречи с Байденом, потому что американская сторона занимает очень агрессивную антикитайскую позицию", — отметил Владимир Козин.

Профессор считает, что РФ нужно действовать таким же образом, так как Вашингтон давно занимает "откровенную, неприкрытую антироссийскую позицию", и простые заявления на США не действуют.

"Простые заявления, что это плохо с американской стороны, не действуют. Ограничить все контакты, прекратить всякие связи и продумать ряд дополнительных мер, чтобы они прочувствовали это. Если они не прочувствуют, они будут постоянно вмешиваться в наши дела, ставить огромные препятствия газопроводу "Северный поток — 2" и делать другие гадости",— заключил эксперт.

Захарова заявила о наличии доказательств вмешательства США в выборы в РФ

Захарова заявила о наличии доказательств вмешательства США в выборы в РФ

Ранее Сергей Лавров назвал серьёзными данные о вмешательстве США в российские выборы. По словам главы МИД, Москва ждёт ответа от американских коллег, "почему такое происходит". Американский посол Джон Салливан обещал изучить эту информацию.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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