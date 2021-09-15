Профессор призвал ограничить все контакты с США, пока они не перестанут вмешиваться в дела РФ
Владимир Козин считает, что Белый дом давно занимает "откровенную, неприкрытую антироссийскую позицию" и простые заявления на него не действуют.
Фото © Pixabay
Профессор академии военных наук РФ Владимир Козин считает, что Москве стоит прекратить все контакты с Вашингтоном до тех пор, пока США не перестанут вторгаться в дела РФ. Так эксперт прокомментировал Лайфу слова Сергея Лаврова о том, что МИД ждёт ответа от американских коллег по ситуации с вмешательством в российские выборы.
"(США) даже не гнушаются искать какие-то предлоги и оправдания для этого, а просто вмешиваются в наши внутренние дела. Я очень рад, что председатель КНР отказался от встречи с Байденом, потому что американская сторона занимает очень агрессивную антикитайскую позицию", — отметил Владимир Козин.
Профессор считает, что РФ нужно действовать таким же образом, так как Вашингтон давно занимает "откровенную, неприкрытую антироссийскую позицию", и простые заявления на США не действуют.
"Простые заявления, что это плохо с американской стороны, не действуют. Ограничить все контакты, прекратить всякие связи и продумать ряд дополнительных мер, чтобы они прочувствовали это. Если они не прочувствуют, они будут постоянно вмешиваться в наши дела, ставить огромные препятствия газопроводу "Северный поток — 2" и делать другие гадости",— заключил эксперт.
Ранее Сергей Лавров назвал серьёзными данные о вмешательстве США в российские выборы. По словам главы МИД, Москва ждёт ответа от американских коллег, "почему такое происходит". Американский посол Джон Салливан обещал изучить эту информацию.
Комментариев: 0