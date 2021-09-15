ФСБ получила данные о связи запрещённого "Меджлиса" с украинскими спецслужбами

В ходе расследования дела о подрыве газопровода в районе населённого пункта Перевальное в Крыму были получены данные о связи "Меджлиса"* с украинскими спецслужбами. Об этом проинформировал журналистов в среду Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, через запрещённую организацию на полуострове готовились протестные акции крымских татар.

"Со слов задержанных, кроме участия в подготовке диверсии Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины через "Меджлис" пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Республики Крым", — говорится в сообщении ФСБ.

Напомним, что о повреждении газопровода в районе посёлка Перевальное под Симферополем стало известно 23 августа. По результатам осмотра места происшествия правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц".

Лайф уже сообщал, что по подозрению в диверсии были задержаны пять человек, в том числе заместителя председателя "Меджлиса" Наримана Джелялова, а также Асан и Азиз Ахтемовы, которых следствие считает непосредственными исполнителями преступления.

В ходе оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением ГУР МО Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещённого "Меджлиса". По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу, а за совершение диверсии военная разведка Украины обещала им около 2 000 долларов.

А ранее в Крыму назвали имя ответственного за водную блокаду полуострова. По версии властей региона, именно он заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел.