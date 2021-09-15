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Рогозин обрушился на подписчиков с гневной тирадой из-за "идиотских смайликов"

Он преподал урок общения юзерам на своей странице в социальной сети и пригрозил "с резью на сердце" с ними за это прощаться.

15 сентября, 10:46
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подверг критике использование смайлов в комментариях под его постами в "Фейсбуке", назвав их "идиотскими". Замечание опубликовано в ветке дискуссии на странице Рогозина.

"Друзья, большая просьба: не ставьте мне ... мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед. Если хотите что-то сказать, напишите, но не надо этих фэбэшных (из Facebook. — Прим. ред.) рисунков мне в ленту. Будете ими злоупотреблять, с резью на сердце буду с вами прощаться", — обратился Рогозин к своим подписчикам.

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Глава "Роскосмоса" пояснил, что подведомственная ему отрасль очень консервативная, "реакционная" и ретроградская, которая "любит передовые технологии, но не нафталиновых "друзей". Рогозин подчеркнул, что не считает допустимым отправлять ему "малахольные рожицы в ответ на серьёзные сообщения". Он выразил надежду на понимание своих читателей и передал привет с Байконура, "где ещё не остыл стартовый стол".

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Ранее Рогозин сообщил, что эксплуатация Международной космической станции (МКС) не создаст больших проблем до 2025 года.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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