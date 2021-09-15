Рогозин обрушился на подписчиков с гневной тирадой из-за "идиотских смайликов"
Он преподал урок общения юзерам на своей странице в социальной сети и пригрозил "с резью на сердце" с ними за это прощаться.
Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подверг критике использование смайлов в комментариях под его постами в "Фейсбуке", назвав их "идиотскими". Замечание опубликовано в ветке дискуссии на странице Рогозина.
"Друзья, большая просьба: не ставьте мне ... мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед. Если хотите что-то сказать, напишите, но не надо этих фэбэшных (из Facebook. — Прим. ред.) рисунков мне в ленту. Будете ими злоупотреблять, с резью на сердце буду с вами прощаться", — обратился Рогозин к своим подписчикам.
Глава "Роскосмоса" пояснил, что подведомственная ему отрасль очень консервативная, "реакционная" и ретроградская, которая "любит передовые технологии, но не нафталиновых "друзей". Рогозин подчеркнул, что не считает допустимым отправлять ему "малахольные рожицы в ответ на серьёзные сообщения". Он выразил надежду на понимание своих читателей и передал привет с Байконура, "где ещё не остыл стартовый стол".
Ранее Рогозин сообщил, что эксплуатация Международной космической станции (МКС) не создаст больших проблем до 2025 года.
Лента новостей
Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров
сегодня в 10:33
Лепс и Стас Михайлов стоят дороже Моргенштерна: Озвучены гонорары самых популярных российских артистов
сегодня в 10:31
Пенсионерка пошла по грибы, а нашла рюкзак с вещами убитой в Нижнем Новгороде американки
сегодня в 10:17
Комментариев: 0