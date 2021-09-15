В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Там подчеркнули, что специалисты делают всё необходимое для обеспечения здоровья главы государства.
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У президента РФ Владимира Путина высокий титр антител к коронавирусной инфекции, будет ли глава государства ревакцинироваться, пока не известно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации", — сказал Песков.
Он заверил, что специалисты, которые занимаются в том числе эпидемиологической безопасностью главы государства, учитывают существующие точки зрения и делают всё необходимое.
Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. Как рассказал сам Путин, с заболевшим он близко контактировал целый день.
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