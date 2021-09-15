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В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Там подчеркнули, что специалисты делают всё необходимое для обеспечения здоровья главы государства.

15 сентября, 10:25
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66449" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

У президента РФ Владимира Путина высокий титр антител к коронавирусной инфекции, будет ли глава государства ревакцинироваться, пока не известно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации", сказал Песков.

Он заверил, что специалисты, которые занимаются в том числе эпидемиологической безопасностью главы государства, учитывают существующие точки зрения и делают всё необходимое.

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Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. Как рассказал сам Путин, с заболевшим он близко контактировал целый день.

Авторы
Александра Васильева

Александра Васильева

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