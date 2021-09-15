В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

У президента РФ Владимира Путина высокий титр антител к коронавирусной инфекции, будет ли глава государства ревакцинироваться, пока не известно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации", — сказал Песков.

Он заверил, что специалисты, которые занимаются в том числе эпидемиологической безопасностью главы государства, учитывают существующие точки зрения и делают всё необходимое.