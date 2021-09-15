Песков: О новом локдауне в России речи не идёт
Также в Кремле отметили "очень широкий диапазон мнений" относительно сроков четвёртой волны.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Сейчас в России не идёт речи о новом локдауне из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такого нет вообще вопроса сейчас. Что касается ожидания новой волны, то какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что будет позже, какие-то — что вообще не повторится. Тут очень широкий диапазон мнений", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября — начале октября. Похожий прогноз озвучил также кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков. По его мнению, число заболевших коронавирусом россиян начнёт расти к концу сентября, а новая волна ковида начнётся уже с октября.
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