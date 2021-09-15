Песков: О новом локдауне в России речи не идёт

Сейчас в России не идёт речи о новом локдауне из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такого нет вообще вопроса сейчас. Что касается ожидания новой волны, то какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что будет позже, какие-то — что вообще не повторится. Тут очень широкий диапазон мнений", — отметил представитель Кремля.