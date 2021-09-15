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Песков: О новом локдауне в России речи не идёт

Также в Кремле отметили "очень широкий диапазон мнений" относительно сроков четвёртой волны.

15 сентября, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Сейчас в России не идёт речи о новом локдауне из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такого нет вообще вопроса сейчас. Что касается ожидания новой волны, то какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что будет позже, какие-то — что вообще не повторится. Тут очень широкий диапазон мнений", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября — начале октября. Похожий прогноз озвучил также кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков. По его мнению, число заболевших коронавирусом россиян начнёт расти к концу сентября, а новая волна ковида начнётся уже с октября.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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